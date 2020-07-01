　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家長快看！中衛兒童口罩上架了　電商今明開賣時間曝光

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

中衛兒童口罩（圖／業者提供）

▲電商平台陸續上架開賣中衛兒童口罩。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購通路上架販售醫療口罩，近期也陸續釋出兒童醫療口罩，今（7/1）、明（7/2）兩天都有中衛兒童口罩可搶購，另外也有順易利、萊潔等MIT品牌，以下整理各大電商的開賣時間、限購方式，家長可掌握相關販賣細節。

PChome 24h購物
7/1下午17:00開賣中衛兒童款醫療口罩，提供藍胖達、粉小兔選購，單盒30片裝，售價520元，商品為2入，每人限購1組。

Yahoo奇摩購物中心
每天早上11～12點不定時限量銷售醫療口罩，除了有匠心三層醫療口罩婦幼款藍色，單盒50入售價250元，7/2起新增開賣中衛兒童口罩粉小兔款及藍胖達款，單盒30片入260元，每人限購1盒。

墊腳石購物網
7/2晚間18:00開賣中衛醫療口罩，兒童款口罩單盒30片裝，粉小兔及藍胖達兩色隨機出貨，售價260元，每人限購1盒。

松果購物
順易利兒童款3D立體口罩，有幼童、小童兩種尺寸可挑選，單盒50入，均價690元，顏色隨機出貨，最多可一次購買8盒。

大樹健康購物網
限量限購「萊潔」醫用口罩，其中兒童3D立體口罩適用於4～8歲，1包5入，網路價60元。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／花蓮屏風山墜谷意外！男跌落溪谷搶救中
差27歲！屏東男爬上「國中小女友」通鋪…同床9歲小表弟目擊：
快訊／外交部證實跟索馬利蘭互設代表處　展開5面向合作計畫
LIVE／台灣、索馬利蘭互派代表　吳釗燮親自說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】睽違10個月首個10億級大獎　威力彩7/2頭獎上看12億

家長快看！中衛兒童口罩上架了　電商今明開賣時間曝光

這零錢包有香味！　「維力炸醬麵」聯名「一帆布包」超吸睛

解封新生活必學纖盈兩大招　在家出外都能輕鬆做到！

不用羨慕台中了！全聯北部首間咖啡廳7/4開幕　4款限定「珍奶甜點」超療癒

全國電子電視流血賣！買QLED量子電視送Electrolux吸塵器　再贈5百現金折價券

台灣夏普收購美華泰跨足美妝　10月開網購旗艦店

電商、團購網自辦振興回饋曝光　無條件發優惠券現領使用

【廣編】Kotex推出全新「喵掌包」衛生棉　超萌肉球讓人一秒融化　貓奴崩潰吶喊：「買起來！」

PChome線上購物20週年推電速劇《未來清單》　張鈞甯穿越未來發現「購物意義」

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

【廣編】睽違10個月首個10億級大獎　威力彩7/2頭獎上看12億

家長快看！中衛兒童口罩上架了　電商今明開賣時間曝光

這零錢包有香味！　「維力炸醬麵」聯名「一帆布包」超吸睛

解封新生活必學纖盈兩大招　在家出外都能輕鬆做到！

不用羨慕台中了！全聯北部首間咖啡廳7/4開幕　4款限定「珍奶甜點」超療癒

全國電子電視流血賣！買QLED量子電視送Electrolux吸塵器　再贈5百現金折價券

台灣夏普收購美華泰跨足美妝　10月開網購旗艦店

電商、團購網自辦振興回饋曝光　無條件發優惠券現領使用

【廣編】Kotex推出全新「喵掌包」衛生棉　超萌肉球讓人一秒融化　貓奴崩潰吶喊：「買起來！」

PChome線上購物20週年推電速劇《未來清單》　張鈞甯穿越未來發現「購物意義」

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　壞消息令人緊張

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

與索馬利蘭互設辦事處「影響兩岸關係」？吳釗燮：不因壓力放棄好的事情

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

山巒中的糖果屋！清境鄉村歐風民宿　玻璃屋眺望中央山脈超療癒

毒犯妻送「加料」會客餐…北所獄友「迷姦藥中毒」！法務部長回應了

中部逾30名醫師接力反中火　1個月內發動街頭遊行反燃煤

吳肇軒車震大文：前戲很重要！　「我是她的性愛啟蒙老師」

星宇航空宣布招募「軍方退役飛航員」　預計9月起陸續面試

練台生敲定入股「全國數位」31%！擠身雙北市有線電視大亨

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

消費熱門新聞

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

預購3倍券！阿嬤5張卡花8分鐘崩潰

直擊／三倍券開賣小7全家OK當機

20秒搞定！4大超商「三倍券預購」教學文先看

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

4大超商「三倍券預購」優惠懶人包！

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

振興三倍券預購教學影片一次看懂

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩

暗戀三年不說⋯收行李翻出告白詩

筆記！ibon「5步驟」預購三倍券

全聯「振興大禮包」30倍奉還

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

電商、團購網自辦振興優惠內容曝光

更多熱門

相關新聞

堪薩斯城黑人市長遭匿名恐嚇及辱罵

堪薩斯城黑人市長遭匿名恐嚇及辱罵

美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城（Kansas City）的黑人市長在星期一表示，在他宣布全市需配戴口罩以預防新冠肺炎的政策後，收到含有種族歧視用語以及「微妙死亡恐嚇」的訊息。

新冠病毒讓細胞殭屍化！「絲狀偽足」能閃避免疫系統

新冠病毒讓細胞殭屍化！「絲狀偽足」能閃避免疫系統

台灣夏普收購美華泰　10月開新店

台灣夏普收購美華泰　10月開新店

「繳費忘領口罩未來可補領」　指揮中心：加手續費原門市領取

「繳費忘領口罩未來可補領」　指揮中心：加手續費原門市領取

電商、團購網自辦振興優惠內容曝光

電商、團購網自辦振興優惠內容曝光

關鍵字：

口罩網購電商兒童口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面