家長快看！中衛兒童口罩上架了　電商今明開賣時間曝光

▲電商平台陸續上架開賣中衛兒童口罩。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購通路上架販售醫療口罩，近期也陸續釋出兒童醫療口罩，今（7/1）、明（7/2）兩天都有中衛兒童口罩可搶購，另外也有順易利、萊潔等MIT品牌，以下整理各大電商的開賣時間、限購方式，家長可掌握相關販賣細節。

PChome 24h購物

7/1下午17:00開賣中衛兒童款醫療口罩，提供藍胖達、粉小兔選購，單盒30片裝，售價520元，商品為2入，每人限購1組。

Yahoo奇摩購物中心

每天早上11～12點不定時限量銷售醫療口罩，除了有匠心三層醫療口罩婦幼款藍色，單盒50入售價250元，7/2起新增開賣中衛兒童口罩粉小兔款及藍胖達款，單盒30片入260元，每人限購1盒。

墊腳石購物網

7/2晚間18:00開賣中衛醫療口罩，兒童款口罩單盒30片裝，粉小兔及藍胖達兩色隨機出貨，售價260元，每人限購1盒。

松果購物

順易利兒童款3D立體口罩，有幼童、小童兩種尺寸可挑選，單盒50入，均價690元，顏色隨機出貨，最多可一次購買8盒。

大樹健康購物網

限量限購「萊潔」醫用口罩，其中兒童3D立體口罩適用於4～8歲，1包5入，網路價60元。