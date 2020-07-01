台灣夏普收購美華泰跨足美妝　10月開網購旗艦店

▲台灣夏普今宣佈收購老牌美妝通路美華泰。（圖／記者李薇攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣夏普今（7／1）對外宣布，正式收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，跨足美妝百貨市場，並在旗下所經營的電商平台可購樂（COCORO Life）先成立「美華泰MIRADA品牌旗艦店」，提供上千件美妝、美容器材及生活百貨商品，日後計畫將推出加碼贈送千元購物金活動。

今年美華泰因不敵業績下滑加上疫情衝擊，1月份先收掉旗下10間實體店面，且在今年3月份致函供應商，表示4月底將陸續收掉剩下的15間門店，其在台經營超過35年，握有超過百萬的會員數，台灣夏普宣布入主美華泰，可一舉衝高其網購平台的會員資料，加上原本的會員，其會員數可上看200萬人，並可從家電品牌跨足美妝，搶攻1年約600億元的新商機。

台灣夏普表示，實體零售版塊正快速朝向虛擬零售移轉，網路市場絕對是所有業者積極開拓的重點，所以未來美華泰MIRADA將以虛擬通路為主取代實體通路經營，同時進行品牌轉型與升級，除提供原有美妝、美材及生活用品外，也會導入日本夏普相關資源、智能生活家電(AIoT)、美容家電等，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態店家，美華泰網路旗艦店預計今年10月正式上線。