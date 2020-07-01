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振興經濟不受高牆阻隔！三倍券收容人也有分

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▲▼法務部長蔡清祥說明收容人如何使用三倍券。（圖／記者吳銘峯攝）

法務部長蔡清祥說明收容人如何使用三倍券。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

政府規劃的振興三倍券，1日正式開跑。為了讓監所中的收容人也能使用三倍券，法務部矯正署已經做好規劃，會依照收容人的意願，彙整領用名冊，由機關消費合作社先代墊預購金1000元，並設計出優惠價格的套餐商品，讓收容人自由購買；收容人也可以選擇將三倍券寄回給親友使用。

本於司法院長許宗力在大法官解釋755號協同意見書提出的概念，「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』。」法務部在行政院公布振興三倍券後，就著手研議在監所中的收容人該如何使用，並確保收容人的權益。

法務部長蔡清祥當時就指出，「矯正署也有依各種狀況來研擬如何讓他們能順利領取，自己領取、經過他的授權、同意書以後，由機關代為領取、交給家屬領取，我們都有思考各種不同方案，完全遵照收容人的意願。」

因此矯正署規劃研定「法務部矯正署所屬矯正機關收容人振興三倍券管理計畫」，針對矯正機關收容人振興三倍券領用之意願調查造冊、款項代墊處理、票券提領作業及消費使用管理等各項程序妥為規劃，並於6月24日提早函知各矯正機關據以辦理。

矯正署在1日公布目前處理的方式，各矯正機關已經在上週開始，針對收容人的意願進行調查，並彙整領用名冊。之後將會依照收容人意願，協助代領三倍券，至於收容人需支付的1000元預購金，將由各機關的消費合作社代墊。而收容人領到三倍券後，各機關也會設計具有優惠價格的套餐式商品，讓收容人購買（菸品不得購買）；另外收容人已可以選擇將三倍券寄出，供親友使用。

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