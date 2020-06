美軍「4架偵察機」現蹤巴士海峽！目標飛往南海　國防部：在掌控之中

▲美軍一架EP-3E「白羊座」電偵機27日上午現蹤台灣西南海域。(圖/翻攝自Twitter/SCS Probing Initiative)

實習記者施怡妏/綜合報導

大陸北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特平台(SCS ProbingInitiative),截至下午2時止,共發表4篇美軍的動態,美軍P-8A海神偵察機、C-40A運輸機、KC-135R空中加油機、RC-135U及EP-3E電偵機紛紛於今(29)日出現在巴士海峽,目標一致都是南海。國防部對此表示,「不評論」,但是周遭有海軍在掌控著,民眾不用太多緊張。

Very intense reconnaissance by EP-3E and RC-135U. It seems that RC-135U is going back, leaving a tortuous flight path, June 29. https://t.co/kssRmNQnc8 pic.twitter.com/IBcKspqGtv

P-8A and C-40A are coming. This is the incomplete trajectories of these planes on the morning of June 29. BTW, the trajectory of EP-3E is very interesting. https://t.co/kssRmNQnc8 pic.twitter.com/w2s77TWrI5