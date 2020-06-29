美軍「4架偵察機」現蹤巴士海峽！目標飛往南海　國防部：在掌控之中

▲美軍一架EP-3E「白羊座」電偵機27日上午現蹤台灣西南海域。（圖／翻攝自Twitter／SCS Probing Initiative）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」推特平台（SCS ProbingInitiative），截至下午2時止，共發表4篇美軍的動態，美軍P-8A海神偵察機、C-40A運輸機、KC-135R空中加油機、RC-135U及EP-3E電偵機紛紛於今（29）日出現在巴士海峽，目標一致都是南海。國防部對此表示，「不評論」，但是周遭有海軍在掌控著，民眾不用太多緊張。

Very intense reconnaissance by EP-3E and RC-135U. It seems that RC-135U is going back, leaving a tortuous flight path, June 29. https://t.co/kssRmNQnc8 pic.twitter.com/IBcKspqGtv — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) June 29, 2020

P-8A and C-40A are coming. This is the incomplete trajectories of these planes on the morning of June 29. BTW, the trajectory of EP-3E is very interesting. https://t.co/kssRmNQnc8 pic.twitter.com/w2s77TWrI5 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) June 29, 2020

「SCSPI」上午9時在推特發文表示，EP-3E和RC-135U電子偵察機從日本沖繩美國空軍嘉手納基地起飛，目前在台灣巴士海峽一帶，朝著南海前進。上午10時又發文，P-8A、C-40A分別出現在台灣西南海域、巴士海峽一帶，「EP-3E的飛行路徑非常有趣」。

SCSPI下午1時發布兩則推文指出，EP-3E及RC-135U現蹤台灣西南海域，偵察航線相當曲折、密集；另一篇則寫道，共有2架P-8A、1架C-40A出現在南海一帶，截至下午1時止，共有「4架偵察機」現蹤在南海，另外，KC-135、C-40A也現蹤南海海域。

據了解，這已經是美國軍機連續9天現蹤台灣周邊領域，大多數的美國軍機，目的地都是南海一帶。此外，美軍監視南海的軍種，大多都是海軍而不是空軍。國防部則表示，不做出任何評論，但民眾可以放心，國軍對於周邊的海空狀況都在掌控之中。