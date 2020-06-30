美軍在菲律賓海頻繁「秀肌肉」　8天內執行2次雙航母演訓

▲美軍尼米茲號、雷根號與羅斯福號航母。（圖／Twitter／U.S. Dept of Defense）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍20日才剛動員3支航空母艦戰鬥群，前往菲律賓海進行部屬，時隔一周之後，在28日又派遣2支航空母艦打擊部隊進行雙航母演訓。美國太平洋艦隊司令表示，打擊部隊正在進行綜合演習，以維持與印度洋-太平洋海域周遭的盟國和合作夥伴間的相互防護協議。

美國海軍此次動員「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）、及「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）進行雙航母演訓。由於美軍數次在菲律賓海進行部屬，軍事專家分析，演訓地點與大陸周邊海域接近，警告意味相當濃厚。

美國海軍第五航母打擊司令部少將 喬治·維科夫（George Wikoff）指出，「我們會尋求一切機會，以提高和增強我們在進行全域作戰放面的能力和熟練度，雙航母作戰表明了我們對區域盟友的承諾，願意與所有挑戰區域穩定的國際準則的人們對抗。

美國太平洋艦隊司令也表示，美國海軍定期進行綜合打擊小組行動，以支持印度洋-太平洋海域的自由、開放，並促進維護國際秩序，使每個國家在不犧牲主權的前提下，可以發揮應有的潛力。

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