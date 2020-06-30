特警攻堅畫面曝！緝捕重犯離死神0.1秒　棉被掀開...3把長短槍全上膛

▲特勤警荷槍實彈攻堅，抓到高雄市當街開槍6槍男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市驚傳當街開槍，三名男子在交易毒品時，想要黑吃黑，不給錢就搶走對方許姓男子的毒品，掏出槍抵住許男的頭部，許男認為「你們行情沒那麼好！應該是假槍。」奮力抵抗，三名男子對他狂開6槍，許男大腿中了3槍，鮮血直噴。警方經過追查後，終於逮獲4名嫌犯。

槍擊事件發生在6月23日，由於22日當天，高雄市警察局才舉行苓雅分局長交接儀式，由黃文哲接掌地方治安兵符重責，未料第二天就發生這起重大槍擊案，讓分局長顏面無光，偵查隊立刻成立專案小組，先是循線到高雄市仁武區某汽車旅館，查獲涉案陸姓以及鐘姓二人到案，現場查扣毒品咖啡包三包、K他命毒品1包、大批彈殼、彈頭，手機1支等相關証物，不過落網的2人都表示，都是「另一名在逃幹的」。

▲特勤警荷槍實彈攻堅，抓到高雄市當街開槍6槍男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲特勤警荷槍實彈攻堅，抓到高雄市當街開槍6槍男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方繼續循線追查，29日18時循線持拘票，在高雄市前鎮區崗山東街某民宅，拘捕逃犯張姓男子到案。現場查扣海洛因毒品、手機1支等相關証物。最後在30日抓到最後一名嫌犯。

30日10時45分持拘票，在高雄市鳳山區北賢街某大樓，展開攻堅行動，當場嗚1槍示警，逮捕壓制欲持槍拒捕陳姓主嫌到案，當場查扣陳嫌已經上膛的三把長短槍（分別為霰彈槍1把、手槍2把）子彈共有30發（霰彈15發，9MM子彈15發），另有毒品咖啡包、一粒眠、安非他命毒品。

本案據初步瞭解，陳姓犯嫌等人是參與網路毒品交易，而引發糾紛犯下黑吃黑之槍撃案，全案依涉嫌殺人未遂、槍砲、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲特勤警荷槍實彈攻堅，抓到高雄市當街開槍6槍男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）