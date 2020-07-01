台中毒鴛鴦拒查躲在草叢「褲檔濕了」　警方壓制逮捕查獲安毒

▲張男疑因躲在草叢中沾上露水，褲檔濕了一片，有民眾說，遠遠望去像是尿濕褲子。（圖／記者白珈陽翻攝）
記者白珈陽／台中報導
台中市一對毒蟲鴛鴦，6月30日開車行經豐原區時因行跡可疑引起警方注意，警方欲上前盤查時因心虛拒檢，竟加速往東勢方向逃逸，警方趕緊尾隨在後，追逐過程中，鴛鴦車輛失控自撞一輛遊覽車，2人立即棄車逃逸，最後在一處草叢中發現2人，其中張姓男子疑因草叢露水「濕了褲子」，最後警方成功將2人壓制逮捕，並在嫌犯車內查獲安毒等毒品，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
豐原警分局指出，翁子派出所員警6月30日下午5時30分許巡邏時，發現張男（44歲）開車載著邱女（32歲）行經台中市豐原區豐勢路二段時，停車在路旁買東西，張男買完東西後原要開車離開，卻不知為何看到警車不敢將車開出，行跡可疑，員警察覺有異遂上前盤查。
豈料，張男看見警方接近，竟加速往東勢方向逃逸，警方見狀立即尾隨在後。過程中，張男不慎失控自撞一輛遊覽車，造成遊覽車右後車輪框受損，張男車輛左前保桿及前車牌掉落；車禍後張男及邱女隨即棄車徒步逃逸，員警趕緊上前追緝，路過民眾更熱心提醒嫌犯逃逸方向，最終在一處草叢中發現藏匿的2人，並成功將其壓制逮捕。張男疑因躲在草叢中沾上露水，褲檔濕了一片，有民眾說，遠遠望去像是尿濕褲子。
▲▼張男不慎失控自撞一輛遊覽車，造成遊覽車右後車輪框受損，張男車輛左前保桿及前車牌掉落。
警方在嫌犯車內查獲嗎啡及安非他命等毒品，經酒測遊覽車司機及張男均無酒精反應。張男向警方供稱，因車內放有毒品，才會見到警方心虛逃逸，沒想到會撞上遊覽車，只好棄車逃逸。全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
▲警方將2人成功壓制逮捕，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
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