捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

▲▼南投堅決反對，台電中火重啟2號發電機組，縣長林明溱為中彰投區氣品質，也會出席中區縣市首長，反重啟燃機組活動，明確表達南投縣的立場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府針對台中火力發電廠重啟2號機組30日召開記者會，說明縣府堅決反對的立場。環保局長方信雄表示，燃燒生煤會產生大量空氣污染物，關閉燃煤電廠更是全球趨勢，請台電應逐年減少燃煤機組。南投縣長林明溱也一致支持台中市，中彰投縣市長將到台中火力發電場，表達堅決反對重啟機組立場。

南投縣為降低空汙，環保局也全力管制大型汙染源，自17年起逐年減少縣內生煤使用量並不再核發生煤及石油焦許可證，今年可望減量50% ，預計於112年達成「無煤南投」的目標。

請繼續往下閱讀...

縣長林明溱表示，自從中火停機、減少生煤使用後，整個中部地區包括南投縣空氣品質確實明顯變好，重新看到青山綠水，對於中火重啟2號發電機組一定是堅決反對，也希望經濟部及台電能傾聽中部地區約600萬人的心聲，順應民意。

縣府環保局局長方信雄表示，數據會說話，從南投各地空氣品質監測站所測得的空氣品質數據中顯示，自106年至108年台中火力發電廠逐年減少生煤使用量（一年約200萬噸）以後，南投縣各地空氣品質監測站所測得的空氣品質數據AQI確實有變好，橘、紅害的日數有逐年大幅減少，大埔里地區AQI>150(紅害)日數由106年的8天降至108年未發生 (0天)，改善率達100%。

・一年四季一瓶就搞定

【更多新聞】

合歡山武嶺亭爆紅三腳架 「謎大叔」收走原因曝光...失主聯絡到了！



端午連假惠蓀農場「散步」...高雄男只帶一瓶水已失聯3天 警消搜救中



奧萬大森林遊樂區「慶生日」 7月1日至5日入園只要10元