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救黨存亡！民眾黨8月2日桃園國立體大召開黨員大會

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▲▼民眾黨團「向民眾報告！紓困監督 民眾黨最用心」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨5名不分區立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨去年成軍後，儘管順利提名5為不分區立委進入立法院組成黨團，成為第三大黨，但內部組織章程未定的情況下，無法選出黨代表，還一度爆出續存問題。經黨內協調後，民眾黨確定在8月2日在位於桃園的國立體育大學綜合體育館舉辦黨員大會。

台灣民眾黨去年成立後，至今尚未召開過黨員大會。曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，日前在臉書爆料，民眾黨計畫在6月10日召開黨員大會，但黨副秘書長陳建璋主張110名創黨黨員開黨員大會，並非所有黨員都可以參加，甚至連立委張其祿、高虹安、邱臣遠等人都法參與會議，也可能違反政黨法。

根據政黨法規定，政黨成立後，至少每2年要召開一次黨員大會。黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權；黨員大會或黨員代表大會的決議，應有黨員或黨員代表1/2以上出席，出席人數1/2以上之同意。

民眾黨指出，台灣民眾黨創黨至今，即將邁入一周年，也逐漸組織化，有許多人在詢問台灣民眾黨的黨員大會什麼時候才會起跑，而隨著各項安排逐漸到位，將於8月2日在國立體育大學綜合體育館舉辦。

民眾黨表示，這是台灣民眾黨的1周年，過去1年間在各地組織起了一群心懷善念的朋友，共同打拼，最終得到158萬人的支持與期待。而在選舉後的半年間，無論是監督執政黨、議題研究到地方服務，我們都盡力將資源利用最大化，本黨由衷希望這份來自第三勢力的關鍵力量，可以繼續延續下去。

「對於國家治理、財政紀律、居住正義等議題，台灣民眾黨也都仍然持續監督、推動。」民眾黨指出，為了讓這份關鍵力量能繼續為民眾發聲，保有監督執政黨的在野勢力，我們由衷希望黨員們能一同出席這場活動，「少了你，黨員大會就會流會；少了你，這一年的努力將可能『化為烏有』，此誠危及存亡之秋也，因此每一位黨員的出席都至關重要！」

根據民眾黨擬定的出席條件，報名時間為7月1日到7月21日，黨員需事先報名以利大會籌備工作，網路報名之與會者，現場可領取紀念品一份。若當天無法出席者，請務必下載並填妥委託書後，回傳黨部。出席當天需攜帶身分證文件以供查核。

在7月21日後，會統一寄送QR-code，活動當天憑QR-code掃描進場。黨部將於7月1日起，同步進行有效黨員之確認作業，經email及電話查核後，失聯黨員將不再納入黨員名冊。請黨員多加注意並予回應，有效黨員之確切數目，將於大會正式召開前公告。

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