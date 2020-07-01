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雲端最前線／又有「韓家軍」？藍綠白競選團隊誰最夠力？

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長補選持續升溫，國民黨參選人李眉蓁競選團隊由前立法院長王金平擔任榮譽主委，前高雄市議長許崑源的太太林絲娛當主委，發言人則找來謝龍介跟鄭照新，綠營質疑是「韓家軍」借屍還魂，民眾黨徵召的吳益政團隊則由蔡壁如擔任總幹事，三方競選團隊全數曝光，誰能將大將送進市府？成為選戰關鍵。《雲端最前線》1日邀請立法委員劉世芳、中華大學兼任講座教授杜紫宸以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼陳其邁30日在臉書表示「我在高雄撐香港」。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

▲陳其邁在臉書表示「我在高雄撐香港」。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

朝野黨團近來為考監人事案爭論不休，而總統府秘書長蘇嘉全30日下午原訂率考試院院長、副院長及考試委員被提名人一行拜會朝野黨團，但民眾黨團率先表態婉拒拜會，不願替總統蔡英文提名的考試院、監察院人事背書，國民黨團也表態拒絕拜會。民眾黨更發出三點聲明質疑民進黨一黨獨大，行政、立法權一把抓，有自家委員提案廢除考監兩院的修憲案卻一拖再拖。

為了振興受疫情影響的經濟，研擬多時的「三倍券」預購7月1日正式上路，各銀行通路早上九點一開放瞬間湧入大批登記民眾，超商系統更一度當機，行政院長蘇貞昌表示「很快就會好。」三倍券該選哪個通路、什麼方式消費回饋最高，詳細資訊總整理。另外觀光局推出的安心旅遊補助也同步上線，每人每房最高折抵一千，離島還有幾倍補助。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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