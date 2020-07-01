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洗完車突衝撞！害加油站員工骨折、招牌歪曲　他下車喊「8字」…要賠124萬

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▲下雨當洗車，縮短汽車壽命。（圖／取自免費圖庫pixbay）

▲男子洗完車要前往擦拭區域，卻突然暴衝導致加油站員工骨折，遭法院判賠124萬餘元。（示意圖／免費圖庫pixbay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名81歲的張姓男子於2018年間開著23年老車赴加油站洗車，卻在洗清完畢要前往擦拭區時，暴衝前進，當場撞傷負責擦車的徐姓員工，一旁金屬廣告招牌甚至遭連根拔起，而徐男遭撞後，受多處傷害因而勞動力損失，決定向張男求償124萬6603元精神賠償金。

判決指出，整起事件發生於前年3月1日下午6時許，張男洗車完畢原本應緩緩行駛至擦車區域，卻未能控制好車速，直接暴衝前進，正面擦撞上徐男，導致徐男受有粉碎性骨折、雙膝挫擦傷、牙齒斷裂等傷害。

由於刑事部分，由高雄高分院依過失傷害罪，判張男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元確定，對此，張男辯稱一切都是冤枉，當時並無撞擊徐男，是徐男因車輛暴衝，受到過度驚嚇自行撞到廣告看板，認為證人說詞均是偽證、誣告，要求法院駁回告訴。

徐男表示，他當時正準備要幫張男車輛擦乾，怎料，該車從洗車機出來，正要右轉讓我擦車時，張男車速變很快，車頭直接正面將他撞倒，兩隻腳全受傷，他與該車僅1到2公尺的距離；加油站站長則說，當時張男撞擊後，有下車表示「這次事件他會負責」。

▲汽油，油價，加油站，中油，加油。（圖／記者姜國輝攝）

▲加油站監視器拍到全部過程。（示意圖／與本案無關／記者姜國輝攝）

法官勘驗監視器畫面，認為廣告看板是金屬材質，卻遭連根拔起並歪曲倒地，可見當時力道相當之大，並非徐男短距離肉身撞擊可造成，另外張男於刑事案件曾稱，「加油前有檢查過車輛內部零件，當時確認無問題後，馬上去加油」，認定是張男駕駛失當，非汽車機械故障問題，而張男也曾於案發當下說「他會負責」，因此不採信張男的說詞。

高雄高分院審酌目前張男居住於榮民之家，名下財產僅一台23年老車，另外考量張男過失程度、徐男所受傷害情況，認定賠償有理，最終判張男要賠124萬6603元，全案定讞。


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