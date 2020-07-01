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工程師張清文返恆春務農　發展有機農業+導入觀光旅遊

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▲屏東縣恆春鎮農民張清文，返鄉務農，朝有機農業方向邁進 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春鎮農民張清文，返鄉務農，朝有機農業方向邁進 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原從事工程業的屏東縣恆春鎮農民張清文，4年前離開職場回到老家，開墾8分地的農場種植地瓜、花生、百香果及番茄等，並開放草原讓遊客遊憩，提供食農教育場域，讓遊客來恆春有一場大自然的洗禮地點，獲得好評。

52歲的張清文，有工程背景，對種田並不在行；他說，離職後家中大片的農地，位於恆春大平頂，因地勢高，幾乎可以俯瞰恆春四週，而且面對台灣海峽風景相當優美。

他思考這一大片的農場，該種什麼作物，他認為恆春氣候及環境應該朝向有機農業發展，因為風大，所以種木麻黃擋風，種青菜、玉米、蘿蔔等作物輪作，最近更擴大種地瓜及花生，也搭網室種百香果，就讀農業大學，學習更多農業知識。

他表示，目前朝向有機農業發展，也規劃導入觀光旅遊，和社團及學校合作食農教育，讓遊客親自體驗栽種過程及採收百香果的樂趣，且不使用農藥及化肥，用有機肥植物更健康。

農糧署南區分署長姚志旺也認同張清文的做法；他說，恆春半島有絕佳發展有機農業的條件，鼓勵農民投入有機耕種，政府提供資材及設備補助，讓願意從事有機農業的農民更有動力來從農。

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