情侶遊屏東「神秘谷」陷泥濘輪胎空轉　泰武警借鐵鍊「車拉車」解圍

▲屏東縣內埔警分局泰武分駐所警員何主恩借來鐵鍊，以車拉車方式助自小客車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一對情侶駕駛自小客車到屏東縣泰武鄉神祕谷玩，返困途中因下雨，道路泥濘，行經爬坡產業道路時輪胎打滑空轉，因手機無訊號，緊急撥112求助轉到內埔警分局泰武分駐所，員警借來鐵鍊，「以車拉車」方式，助其脫困，讓他們感動不已。

警方說，江姓男子日前駕駛自小客車，載女友到泰武鄉神秘谷玩，回程途中，行經產業道路，因當時天雨路滑，車輛又無四輪傳動功能，導致輪胎不停空轉無法順利爬坡，手機也失去訊號，只好撥打緊急電話112尋求協助，電話好不容易轉接至內埔警分局泰武分駐所。

警員何主恩獲報，立即趕往現場，熱心幫忙借鐵鍊，並將鐵鍊綁住小客車的車頭，再使用「以車拉車」的方式，費了好一番工夫，終於讓小客車順利脫困，江男當場對員警及時伸出援手，主動積極協助精神，再三表示感謝之意。

分局長蔡耀順肯定何員積極服務精神，幫助受困情侶順利返家，值得表揚，也呼籲民眾出門遠行，記得檢視油、水、電、照明設備、煞車系統等車況，行經不熟悉的路段，務必放慢速度，以保安全。

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