被猴子亂怕了！　台東推廣「電圍網」率農民實地取經

▲ 推廣電圍網防猴害，台東縣府率農民實地取經 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為防治野生動物危害農作物，保障台東農民農作物生產，台東縣政府農業處輔導農民架設電圍網防害計畫，除了到各鄉鎮舉辦說明會之外，今年為了貼心服務農民，直接採取實作教學，農業處長許家豪指出，太麻里地區農會總幹事莊慶輝更直接帶領近40位農民到東河鄉北源村實地取經，了解如何架設電圍網最經濟實惠。



莊慶輝表示，猴子、山豬危害南迴線各鄉鎮農民農作物的情形越來越嚴重，值得農委會重視及協助農民解決問題，為避免農民不小心違反野生動物保育法，感謝縣府農業處直接把說明會現場拉到農民的田間，由農民與農民直接交換心得，可以事半功倍，他說，未來農會也會積極協助南迴地區的農民防範猴害。

許家豪指出，防治野生動物危害農作物，補助農民架設電圍網計畫，今年已經進入第5年，農民架設電圍網的需求與日俱增，今年縣府除了向中央爭取補助款新台幣135萬元，縣長饒慶鈴並特別指示農業處編列67萬5千元配合款，提供農民申請架設電圍網，補助金額總計202萬5千元，比去年度增加54萬元整。



縣府農業處畜保科強調，名稱雖然是「防治台灣獼猴危害農作計畫」，但其實電圍網不只可以防範台灣獼猴危害，由於電圍網的高度有150公分高，加上3條通電線，其高度可達195公分，而且地下固定鐵入地約20公分，可以防止山豬、野鹿、山羌、野兔…等野生動物入侵農作園區。



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