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海四代？　大陸「新一代戰機」預計2021年完成首飛！

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▲團隊正努力讓新一代戰機於2021年完成首飛。（圖／翻攝自微博／星海軍事）

▲團隊正努力讓新一代戰機於2021年完成首飛。（圖／翻攝自微博／星海軍事）

實習記者劉雪兒／綜合報導

突如其來的新冠肺炎，打破大陸「綜合所某新型戰機技術基礎專項」的計畫，為了如期完成，團隊不惜付出更多的時間和人力成本，派出兩倍多的人力，最終在3月下旬獲得客戶的一致認可，目前努力確保新一代戰機於2021年完成首飛。由於解放軍空軍已有屬於五代機的殲20，但欠缺艦載匿蹤機，因此有可能六代機或者是取代殲15的「海四代」。

中國海軍官方微博8日發布航母「遼寧號」最新海上訓練照，畫面包括「殲15」艦載機起降、引導人員作業，以及航母測試最小半徑急轉彎性能等。(圖／取自微博)

▲中國海軍官方微博發布航母「遼寧號」海上訓練照，畫面包括「殲15」艦載機起降。（圖／取自微博）

根據陸媒觀察者網報導，按照原訂計畫，「基於模型系統工程」（MBSE）和「測試性工作」項目組於春節結束後，前往中國航空工業集團公司直屬科研事業單位「沈陽飛機設計研究所」展開行動，沒想到疫情的緣故，進度一再延遲。

據報導，兩個項目組火力全開，不惜付出更多的時間和人力成本，把耽擱近3個月的工作量補回來，最終在三月下旬獲得客戶的一致認可，雖然目前疫情危機尚未解除，雙方都以推動航空工業「基礎」和「共用性」能力為目標，確保新一代戰機於2021年完成首飛。

「綜合所某新型戰機技術基礎專項」是針對國家重點型號工程開展的綜合性、多專業的正向設計研制任務，以推動型號標準化，和通用質量特性技術應用能力提升。

大陸航空雜誌封面圖片首次以超高清的圖片揭露殲20-座艙的細節，可以看到中國「軍工」水平的細膩度。（圖／翻攝自陸網＠鐵翼長空）

▲大陸航空雜誌封面圖片以超高清的圖片揭露殲20-座艙的細節。（圖／翻攝自陸網＠鐵翼長空）

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