社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

▲成都一社區深夜突发火災。（圖／翻攝自上游新聞）

成都市一社區高樓6月30日晚10時許突發火災，現場明火至少燒了5層樓，已致2人死亡。警方通報起火原因，40歲犯罪嫌疑人在前妻家中縱火，致前妻死亡，隨後自己跳樓身亡。知情人透露，2名死者的女兒在火災發生前，前往鄰居家，逃過一劫。

據《上游新聞》報導，事發於成華區首創國際城二期小區。多位社區住戶證實，此次火災是30日晚10時許起火的，起火樓層位置是該社區6棟14樓，起火後很快蔓延到了其他樓層。

當晚23點20分，火災現場的火勢仍然較大，明火和濃煙十分明顯，距離現場直線約200公尺外還可以聞到明顯的焦糊味。

▲事故造成2人死亡。（圖／翻攝自上游新聞）

事發現場多位住戶還表示，火災發生前，曾聽到起火樓層傳出激烈爭吵聲；火災發生後，有一名男子從火災發生樓層墜樓。此外，事發前，當地保和派出所警員曾前往進行調解。

據成都市公安局成華分局官方微博7月1日通報，6月30日22時許，該區首創國際城發生一起火災，成華分局立即會同應急消防部門開展滅火救援工作；經初查，犯罪嫌疑人殷男（40歲，四川雅安人）在其前妻胥女位於首創國際城6棟1單元14樓家中縱火後跳樓身亡，殷男縱火致胥女死亡。

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