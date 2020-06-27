懷疑愛人出軌！他失控丟菸頭...見「棉被狂燒」快閃　前女友控：不只一次

▲被提分手後懷疑女友出軌，男子朝房間扔菸頭引發火災。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

一名男子廉某年紀約三十出頭，從河南到上海打工，與同為老鄉的姑娘交往半年多後，因不滿被提分手，懷疑對方出軌，就在女方的房間扔了個菸頭，引燃棉被和衣服導致火災。對於廉某指責「出軌」，女方並不認同，指出廉某性格級端，已不只一次點火，曾燒了她的衣櫃，拿剪刀毀壞衣物。

據《看看新聞》報導，廉某表示，與一名姑娘交往了半年多，對方突然說要分手。他認定前女友出軌，又對自己避而不見，情緒失控的他朝前女友房間扔了一個菸頭，引燃棉被和衣物後離去，火勢一度蔓延。

廉某的前女友則稱，廉某性格暴躁極端，此前兩人吵架就曾發生過用剪刀破壞衣服、棉被等行為，還燒掉過衣櫃，「兩人是因為個性不適合才會分手，之前發生過類似衝突，但是沒想到他這次會極端到這種程度。」

廉某洩私憤採取放火的行為，購成放火罪，量刑幅度在有期徒刑3年以上7年以下，案發後廉某到派出所投案自首且認罪認罰，目前檢查機關向法院提出了2年6個月的從輕量刑建議。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】