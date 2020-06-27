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懷疑愛人出軌！他失控丟菸頭...見「棉被狂燒」快閃　前女友控：不只一次

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▲被提分手後懷疑女友出軌，男子朝房間扔煙頭引發火災。（圖／翻攝自看看新聞）

▲被提分手後懷疑女友出軌，男子朝房間扔菸頭引發火災。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

一名男子廉某年紀約三十出頭，從河南到上海打工，與同為老鄉的姑娘交往半年多後，因不滿被提分手，懷疑對方出軌，就在女方的房間扔了個菸頭，引燃棉被和衣服導致火災。對於廉某指責「出軌」，女方並不認同，指出廉某性格級端，已不只一次點火，曾燒了她的衣櫃，拿剪刀毀壞衣物。

據《看看新聞》報導，廉某表示，與一名姑娘交往了半年多，對方突然說要分手。他認定前女友出軌，又對自己避而不見，情緒失控的他朝前女友房間扔了一個菸頭，引燃棉被和衣物後離去，火勢一度蔓延。

▲▼被提分手後懷疑女友出軌，男子朝房間扔煙頭引發火災。（圖／翻攝自看看新聞）

廉某的前女友則稱，廉某性格暴躁極端，此前兩人吵架就曾發生過用剪刀破壞衣服、棉被等行為，還燒掉過衣櫃，「兩人是因為個性不適合才會分手，之前發生過類似衝突，但是沒想到他這次會極端到這種程度。」

廉某洩私憤採取放火的行為，購成放火罪，量刑幅度在有期徒刑3年以上7年以下，案發後廉某到派出所投案自首且認罪認罰，目前檢查機關向法院提出了2年6個月的從輕量刑建議。

▲▼被提分手後懷疑女友出軌，男子朝房間扔煙頭引發火災。（圖／翻攝自看看新聞）

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火災菸頭出軌棉被

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