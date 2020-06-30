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變頻冷氣超節能？專家揭「挑選重點」：錯了反而更耗電

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▲▼冷氣,變頻（圖／記者劉維榛攝）

▲專家指出，挑選冷氣時，要考量室內坪數，來選擇冷氣的噸數。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

為了追求省電，不少人會把家中電器換新，變頻冷氣似乎也成了節能的好選擇。不過，冷氣專家指出，許多人在選購冷氣時，常常忽略一個重點，若沒有注意，可能也會愈吹愈耗電。

炎炎夏日到來，天氣酷熱難耐，不少人會打開冷氣，讓室內變得涼爽，但若電費因此飆漲，又會讓人搥心肝。對此，台電曾在臉書粉專「電力粉絲團」分享省電3妙招，只要將冷氣的溫度設定在26到28度之間，再搭配電風扇，就能節能又涼爽，且設定溫度每高一度，電力還能再省6％。

請繼續往下閱讀...

台電也提到，購買能源效率1級的冷氣機台，取代老舊冷氣，也是省錢的妙招之一。近日冷氣業績大增，不少民眾選購時，會買變頻冷氣來安裝，以達到省電效果。

▲▼ 鴿子,鳥屎,禽流感,防鴿方法,冷氣,缺電,天氣熱,夏天。（圖／記者姜國輝攝）

▲以同樣的坪數來看，客廳所需安裝的冷氣噸數比臥房還高。（圖／記者姜國輝攝）

不過，根據《東森新聞》報導，冷氣專家指出，冷氣每台噸位數不同，而噸位數是用來衡量冷氣冷房能力的單位，在選購冷氣的同時，要衡量室內坪數，來決定要購買的冷氣噸數，且以同樣的坪數來看，客廳所需要的冷氣噸數比房間還高，餐廳則要更多的噸數。

冷氣業者曾鈺雯指出，在選擇冷氣時，要考量冷房內是否有挑高，或是門窗、玻璃較多、西曬的狀況，若冷氣噸數較小，會導致壓縮機不斷運轉，反而沒有比較省電。

據了解，變頻式壓縮機只要啟動，就會立刻啟動降溫，達到設定溫度，接著以較低頻率運轉，因此，若冷房能力不足，或是空間太大，就可能導致壓縮機持續運轉，達不到省電效果。

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