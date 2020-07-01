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港警7/1成立國家安全處　「揮港獨旗、喊口號」就能抓

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港版國安法30日刊憲生效，警務處7月1日成立國家安全處。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

港版國安法6月30日通過後，香港政府晚間刊憲生效，香港警務處7月1日將成立國家安全處，專門負責相關的國安工作。港府表示，對於各種危害國家安全的犯罪行爲，警務處會根據《港區國安法》及特區法律規定，採取拘捕及其他執法行動，保障港民的生命財產及各項基本權利和自由。

港府30日晚間11時表示，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法）已經生效，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪4類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，警務處將會果斷執法。

▲▼香港國安法全文出爐，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）

港府指出，警務處7月1日將成立國家安全處，專門負責相關的國安工作，相關人員偵辦國安犯罪事件時，有權對涉及危害國家安全者，進行如截取通訊、秘密監察、搜查處所、要求有關組織或個人回答問題、提供資料、移除訊息等動作。

港府強調，針對危害國家安全的犯罪行爲，警務處必定會履行職責，嚴正執法，確保國安法有效實施，保障香港市民的生命財產及依法享有的各項基本權利和自由。

根據香港媒體報導，港警高層已經下達執法規定，若有民眾針對「香港獨立」、「香港人建國」等內容，進行如揮舞旗幟、吶喊口號或發表演說等行為，均涉及煽動、教唆、分裂國家及顛覆國家罪嫌，不論明示或暗示都有可能觸法，可以要求民眾立即停止，否則將面臨刑事檢控。

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