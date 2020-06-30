約翰·韋恩支持白人至上主義　民主黨員籲移除橘郡機場名稱、雕像

▲美國演員約翰·韋恩（John Wayne）因生前曾發表種族歧視言論，其名字及雕像從橘郡（Orange County）當地機場移除。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國加州（California）橘郡（Orange County）的民主黨領袖盼將好萊塢傳奇演員約翰·韋恩（John Wayne）的名字及雕像從當地機場移除，原因是這名演員曾在1971年發表了非常具種族歧視的言論：「我從來不對我們在5到10世代前奴役黑人感到內疚。」

據《NBC News》報導，橘郡的民主黨領袖在上周通過了一項決議，譴責約翰·韋恩在1971年的採訪中提出的「白人至上主義、反LGBT和反原住民」觀點。該決議要求該縣的監督委員會恢復國際機場的原始名稱：橘郡機場（Orange County Airport）。

該決議也聲明：「橘郡現今為一個多元化的地區，與約翰·韋恩被選為機場同名人的時代截然不同。」同時也引用了一項近期的年度調查，指出有79％的受訪者將此多元化趨勢視為「強大的力量來源」。

橘郡民主黨主席艾達·布里塞尼奧（Ada Briceño）表示：「一個每年接待數百萬人的國際機場不該以一個其信仰反對我們國家人人平等之價值觀的人來命名。」