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立榮航空推全新離島3套裝！能在澎湖員貝嶼露營　加碼振興券滿千折百

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▲▼立榮航空推熱氣球嘉年華機加酒優惠。（圖／立榮提供）

▲立榮航空與長汎假期攜手，推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」3條離島套裝行程。（圖／立榮提供）

記者賴文萱／台北報導

疫後新生活開啟，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手，今（30）日宣布推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」3條離島套裝行程。搭配振興三倍券即將上路，也加碼推優惠，滿千最高現折200元。

立榮航空與長汎假期今舉辦「夏季金馬澎，玩出新花樣」記者會，力推「夏季金馬澎 玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊。

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立榮航空副總經理劉同義表示，立榮航空除了長期擔任離島交通運輸的重要任務外，推廣國旅跟離島旅遊也不遺餘力，這次共同推出3個離島新玩法，分別搭配金門暑假親子嘉年華、澎湖海上花火節，以及馬祖藍眼淚，期待能帶更多旅客前來體驗。

曾經策劃101煙火　澎湖花火節第4場由台灣團隊上陣（圖／澎湖縣政府）

▲今年澎湖國際花火節，將於7/6~9/3登場。（圖／澎湖縣政府提供）

劉同義說，立榮航空配合安心旅遊推動，從今年7月開始大增班，本島到馬祖每天往返30架次、金門50架次、澎湖70架次。機位供應跟去年同期比運能大增加，希望為離島帶來滿滿人潮。

離島套裝行程部分，【這夏爸媽好輕鬆】產品於三地分別推出「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人為$12,888起（含稅），兒童為$10,888起（含稅）；【金馬澎酒鬼特別版】則推出「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」行程、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅行3日」行程，每人$15,999起（含稅）， 一次滿足不同客層的需求。

想到馬祖的小朋友可以參加「馬祖船長探索海陸生態遊3日」，與爸媽一起體驗乘坐客輪探索自然生態，不但是學習課外知識的難得機會，還能穿著水手服，體會一日船長的樂趣、親手製作海洋生物顯微鏡明信片，絕對是今夏最獨特的回憶。

▲▼澎湖員貝嶼。（圖／翻攝自長汎假期官網）

▲澎湖員貝嶼。（圖／翻攝自長汎假期官網）

喜歡純靜返璞的輕旅行則可參加「澎湖探險家星空露營趣3日」，全家大小在員貝嶼搭帳篷，享受賞滿天星斗的美好體驗，坐著輕航獨木舟眺世界級玄武岩，品嚐在地人經典家常菜-花菜乾以及鮮度破表的當地美食。

喜歡挑戰的親子們絕不能錯過「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，邀您入住軍事主題館，體驗戰地風情，也可入境問俗，與當地居民於純淨的沙灘一起挖花蛤，享受產地到餐桌的鮮美滋味，還可走入時光隧道，手作古早味風獅爺紅龜粿並認識在地百年古樹。

▲▼金門酒廠,金酒公司,金門高粱酒。（圖／記者李毓康攝）

▲金門酒廠。（圖／記者李毓康攝）

長汎假期表示，這次與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人-工頭堅共同企劃「酒鬼特別版」，5月首發團一推出即爆滿。行程由工頭堅帶領大家品酩金馬澎三地好酒，包括「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」，到馬祖追尋絕景藍眼淚，還能品嚐獲獎無數的雙金牌陳年高粱，及有趣的DIY手作老酒體驗，將獨屬自己的好滋味帶回珍藏。

另外，更趁勢推出「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅3日」行程，前往金門參觀金門酒廠、入住金湖、澎澄飯店，更享獨家安排58度高粱及精選洋酒的品飲會，還能親手捏製個人專屬酒瓶；澎湖則特別安排豐富醉人的客製餐酒私宴buffet，以及果香滿盈的葡萄酒，在夜晚隨著小船出海，享用生猛海鮮、品酒看繁星，在完全放空的輕鬆氛圍中，玩出雅興新品味。

配合三倍振興券將上路，長汎假期也加碼「振興券滿千現折」回饋，只要在7/31前報名金馬澎團體旅遊及自由行（機+酒）產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7/15前報名【這夏爸媽好輕鬆】及【金馬澎酒鬼巴士特別版】主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元。

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