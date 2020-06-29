玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！網喊正常

▲「柱狀玄武岩」是澎湖的地形特色。（圖／高鐵提供）

記者張嘉晏／綜合報導

端午四天連假，民眾「報復性出遊」，不過有網友就發文稱，同事和男友去澎湖旅遊，費用一共是15000元，嚇得她直呼「根本可以出國了」。不過鄉民認為，以這個價格來說，如果吃好住好，算是頗合理，「光是去台南高雄就花快10000塊了」。

「澎湖兩人兩天住宿費要10000（元）？」一名女網友在PTT八卦版上發文，她表示，同事和男友在端午連假去澎湖玩三天兩夜，但光是住宿費一共就花了10800元，也就是說每人每晚要2700元，再加上其它飲食、雜費，就噴了15000元。

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原PO驚訝表示「真的嚇到了」，她認為這三天兩夜的旅費，幾乎已經可以跟團出國玩了，好奇為何國內離島旅遊會這麼貴？

▲原PO認為離島旅費算貴，都可以跟團出國了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少鄉民看完表示「這很正常」，「不知道門路就活該當盤子敲啊！第一天出社會」、「這就是台灣價值」、「基本上澎湖再爛的店都會有人去」、「現在一堆往離島旅行，飯店價格都漲了，機票費用也要算進去啊，光上個禮拜去台南高雄就花快10000塊了」。

有人也表示，原PO畢竟沒有提到同事住什麼類型的飯店或民宿，如此就說很貴，比較無法評斷合不合理，「離島吃好住好這價格也合理」、「住的飯店跟吃的拿出來評才合理吧」、「看你住什麼的啊，我下週六去住民宿才1900，扣掉補助1000才900」。

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