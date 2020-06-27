澎湖摩西分海升紅旗…慘變「人肉分海」！300人強踩過去　居民怒求：罰錢啦

▲澎湖摩西分海升紅旗…慘變「人肉分海」！（圖／翻攝「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書）



網搜小組／許力方報導

端午連假全台展開「報復性出遊」熱潮，26日第二天就有2.5萬人次湧入澎湖，以「摩西分海」聞名的奎壁山地質公園，每天配合潮汐時間開放，傍晚合海後，卻出現大批人潮，不顧漲潮全擠上礫石道「踏浪」前進，澎管處接獲通知趕緊派員，勸導約300名遊客上岸，當地網友看得傻眼氣呼「重罰」、「講不聽耶」、「是要自殺嗎」、「罰錢啦」！

「此時此刻，原來摩西分海這樣就下去了？到底誰要管？」有網友傍晚5時許拍下影片，親眼目睹大批遊客直接下海，戲水、拍照，甚至要橫跨潮間帶，在海中緩慢走向陸連島，讓他氣得痛批「出事不知找誰！」不少人留言酸「摩西填海」、「找海神」、「人肉分海」、「海龍王會管，王船會徵召，別擔心」、「浪一來七天後回家」，認為有公告就得自己負責、「拜託重罰」。

湖西北寮奎壁山下東側沿岸，與無人小島「赤嶼」之間，在退潮時會裸露出S型的礫石步道，約300公尺長，底岩為火山集塊岩與凝灰岩，比珊瑚礁更堅硬，是典型的陸連島，配合每天潮汐不同，澎管處也會依照海象、風力等因素管制通行。

26日一早8時許就乾潮，步道僅開放至上午10時30分就關閉，傍晚時卻出現大批人潮，不顧「紅旗」禁止通行警告，強行下水「踏浪」，澎管處請馬公警方支援，加派人手前往現場勸導，所幸約300名遊客皆平安上岸。

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