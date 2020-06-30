快訊／民眾黨婉拒考監被提名人拜會　3點聲明批民進黨打假球

▲民眾黨立院黨團抗議監院名單。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

考監人事一案引發諸多爭議，國民黨攻佔立法院議場主席台的行動剛落幕，民眾黨也正式表態，不願替總統蔡英文提名的考試院、監察院人事背書。

民眾黨30日表示，有接獲總統府國會連絡人來電表示要拜會黨團，但民眾黨已經婉拒拜會。民眾黨也發出三點聲明質疑民進黨一黨獨大，行政、立法權一把抓，有自家委員提案廢除考監兩院的修憲案卻一拖再拖。

根據民眾黨發出的三點聲明，內容包括：第一，民眾黨主張廢考監兩院，並表明這次臨時會應以處理審議重大民生議案，如本黨提出的居住正義三法等，但民進黨完全拒絕在野政黨的各種提案，致使爭議擴大。

第二，人事案的拜會不是法定程序，對於執政黨此次的提名過程嚴重拖延，提出的名單備受各界質疑，比起禮貌性拜會，民進黨更應回歸完善程序作業，方是正道，不能用人情世故之作為轉移程序上的不當。

第三，「民進黨的一黨獨大下，行政、立法權一把抓，本次會期也有其自家委員提案廢除考監兩院的修憲案卻一拖再拖，如今因為民意反彈，才拖詞說總統依憲法有義務提名，必須等廢考監之後才終止提名。這是明顯的打假球。」



民眾黨強調，民進黨應該誠實面對，從程序上和制度上落實廢考監，不要再蹉跎，民眾黨已提廢考監的修憲提案，希望朝野各黨不要打假球，儘速合作完成立法，讓台灣的民主制度更完善。