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香港民族陣線「港本部」遣散　台北、英國分部接手「港獨工作」

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▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中共全國人大常委會表決通過港區國安法。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國人大常委會30日以162票全票通過「港區國安法草案」，繼黃之鋒、羅冠聰以及周庭宣布退出香港眾志之後，一直以來支持香港獨立的「香港民族陣線」也透過臉書表示，即日起遣散所有香港地區成員（包括發言人在內），未來將交由海外的台北與英國分部繼續運作。

被媒體稱為「港版國安法」的草案，全稱是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，在全國人大常委會上午表決通過後，預計下午便會公布詳情，並在7月1日起生效。

成立於2015年的「香港民族陣線」也在草案通過後，透過臉書發表聲明，「即日起遣散所有香港地區成員（包括發言人在內），唯海外分部繼續運作。遣散不代表停止，本組織海外分部將會接手目前全部工作，並於海外繼續推動香港獨立，直至勝利為止。」

聲明也提及，台北以及英國兩個分部在香港本部解散後，將會接手所有工作，「文宣，繼續；海外外交，繼續；行動，繼續。本組織將秉承前人理念，繼續走在推動香港獨立的道路之上。」

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

值得注意的是，除了香港民族陣線之外，香港眾志三位創黨元老，黃之鋒、羅冠聰以及周庭稍早也在臉書上發文， 宣布退出所屬政黨，未來將以個人名義持續奮鬥。

事實上，在港版國安法表決前，大陸社運人士王丹曾點名，該法通過後，黃之鋒、黎智英等人將會在7月1日被捕。有港媒就此事向正在北京列席的港區人大代表葉國謙求證，他則回應，國安法不會設追溯期，如果立法後不做出違法行為，便不會被追究。

葉國謙舉例，就像前香港政務司司長陳方安生日前宣布引退、「金盤洗手」一樣。不過，他也補充，若是相關人士在法案生效後，仍作出危害國安行為，那麼立法前的行為可能成為日後舉證資料。他強調，這與普通法一向做法吻合。

 
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