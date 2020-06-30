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黃之鋒羅冠聰周庭退出香港眾志　將以個人名義捍衛香港

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▲▼黃之鋒宣布辭去香港眾志秘書長職務，並退出政黨。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲黃之鋒宣布辭去香港眾志秘書長職務、退出該黨。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國人大常委會通過「港版國安法」後，被視為香港新生代反對派的香港眾志，創黨元老羅冠聰、黃之鋒與周庭等三人，隨即透過個人臉書發文，宣布退出香港眾志，未來將以個人名義捍衛香港。在這之前，大陸社運人士王丹曾點名，港版國安法通過後，黃之鋒將會在7月1日被捕。

被媒體稱為「港版國安法」的草案，全稱是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，在全國人大常委會上午表決通過後，預計下午便會公布詳情，並在7月1日起生效。30日上午，草案表決通過的消息曝光後，羅冠聰、黃之鋒與周庭等三人，便透過臉書宣布退出香港眾志。

羅冠聰表示，「在《國安法》帶領下，香港掀起一股腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪、以思想入罪，輕則三年監禁，重則在白屋被刑求兼送中，人心惶惶。在浪尖的政治人物風險更大，在如此世道下，更是難料自身安危。」而未來，他將以個人名義繼續參與反抗運動。

▲▼黃之鋒宣布辭去香港眾志秘書長職務，並退出政黨。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲黃之鋒透過臉書發表聲明。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

黃之鋒提到，「國安惡法壓境、解放軍演示狙擊斬首，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天。」因此，自己宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。

周庭則指出，「作為創立團體的其中一員，這是個沉重且迫不得已的決定。未來的國際連結工作，我亦將無法再參與。嚴冬在前，今天就此與伙伴戰友別過，各自在不同崗位上努力。即使活在絕望當中，我們都要繼續堅強的生活着，時刻記着彼此的存在。只要活着就會看見希望。」

 
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