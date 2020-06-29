蘇嘉全明率考委拜會各黨團　民眾黨拒見喊話「撤回人事案」

▲民眾黨團29日要求「考監委名單即刻退回，憲政改革即刻啟動」。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全30日將率考試委員拜會立法院各黨團，不過民眾黨團拒絕拜會。對此，民眾黨團總召賴香伶受訪表示，民眾黨聚焦在廢考監修憲主軸，希望撤回人事案，因此也拒絕考委的拜會，不是針對特定人拒絕反對，而是針對制度性表達執政黨不努力、不面對事情而反對。

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領20個小時後被攻破，立法院最後確定7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。蘇嘉全30日下午1點半將率考試委員拜會立法院各黨團，包括院長、民進黨團、國民黨團、時代力量，但不會去民眾黨團。



談到拒絕考委拜會一事，賴香伶表示，上週五接到電話邀約禮貌性拜會，但當時黨團共同決定不安排見面，往後也不會約見，民眾黨聚焦在廢考監修憲主軸，希望撤回人事案，因此也拒絕考委的拜會。

對於不提有違憲之虞的說法，賴香伶表示，前總統陳水扁任內也曾經沒有提，作為在野黨，總統可以啟動修憲，希望他們多思量，甚至這次提名名單中，甚至有很多委員曾提出廢考監想法。

賴香伶強調，不是針對特定人拒絕反對，而是針對制度性表達執政黨不努力、不面對事情而反對，離投票還有一段時間，會考慮不投或是反對，且民眾黨會在7月投票前積極爭取廢考監修憲連署。