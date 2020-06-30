俄14歲少女「快生了」！挺孕肚「身體像熊」長妊娠紋甜笑：10歲爸會負責

▲14歲少女戴利亞即將臨盆，和小男友仍愛得火熱。（圖／翻攝自當事人IG）

記者羅翊宬／綜合報導

震驚俄羅斯社會的14歲小媽媽戴利亞（Darya Sudnishnikova），不僅年紀輕輕就和10歲男童奇科夫（vanya chekhov）談戀愛，還「一撞成名」，儘管一度在社群網站上自爆，精主可能是性侵自己的16歲少年，但兩人仍是愛得熾熱，似乎無存在芥蒂。如今產期將至，戴利亞也上傳最新產檢照。主治醫師表示，少女可能選擇剖腹生產。

綜合外媒報導，戴利亞懷的是女兒，在產期進入第31周後開始入院治療。由於年紀尚小，醫師研判可能有早產2至3個月的風險，推估預產期為8個月。為母則強，對於醫療團隊的專業判斷，戴利亞並不認輸，表示將會盡力拼到懷胎足月，讓寶寶在適當的時間、健康的情況下來到這個世界，見證令人感動的奇蹟。

▲▼14歲少女戴利亞即將臨盆，透露產期的各種生理、心理煩惱。（圖／翻攝自當事人IG）

戴利亞向媒體透露，目前的養胎食譜之一，便是「草莓加奶油」；且為了能專心養胎，父母與家人除了會親自準備吃食，還下了禁足令，希望能無後顧之憂，直到寶寶出世，「即便我想去餐廳也是不可能的，因為離病房太遠。」

戴利亞在社群網站上對粉絲坦言，其實住院之後變得比任何時候還膽小，每天早上甚至不敢睜開雙眼面對世界，因為除了擔心早產外，隨著即將臨盆，還得擔心在生產時會伴隨難以承受的撕裂疼痛，「懷孕後我的體重直線增加，走路像熊一樣，而且每天早上都會嘔吐、便秘，身上還長了難看的妊娠紋。」

▲14歲少女戴利亞相信，孩子的爸是奇科夫，因為他說過會負責。（圖／翻攝自當事人IG）

到底孩子的生父是誰，至今仍是令人疑惑的謎題。雖經過泌尿專家3度檢驗，都確認孩子的爸是10歲男童奇科夫，但在戴利亞透露曾遭性侵後，警方也表示，待戴利亞誕下寶寶，將會比對奇科夫與犯案少年的DNA。

戴利亞回憶遭性侵的過程，「那個人很高、很胖，我跟他住在同一個城鎮，發生那件事後，我很怕在同個街角遇見他。」

不過戴利亞仍深信，孩子的爸是奇科夫，「因為那時是奇科夫主動約我做那檔事的！他進房門時，不僅把鑰匙拿走、還刻意鎖門，就是不想讓媽媽進門攪局。」

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