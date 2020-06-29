▲「報復性旅遊」首選台東，端午連假湧入42萬人次，第1名為池上伯朗大道。（圖／記者楊均典翻攝，下同）

記者楊均典／台東報導

隨著國內疫情減緩，自6月7日起解禁後迎來第一個連續假期，讓今年端午連假呈現國旅人潮湧現，尤其是選擇自駕到東部旅遊的旅客大增。台東縣政府觀光處表示，台東地區在連假4天計12.6萬車次進入，整體交通入轄人次約42.1萬人次，假期住房率在8成以上，主要景點統計部分，前3名為伯朗大道、太麻里金針山及小野柳。今年前3天與去年同期連假比較，省道車流量增加3.7萬車次（成長約55.16％），省道、鐵路及航空交通入轄人次總計約增加10.7萬人次（成長約45.92％），住宿率較去年同期成長將近一倍。

觀光處指出，根據統計年4天端午連假期間旅客台東的交通運量部分，省道車流量計12.6萬車次；住房率統計部分，端午連假市區住房率前3天幾乎達100%，第4天也達80%以上，全縣平均住房率為75%，整體住房率較去年同期增加，進一步分析原因可能是連假期間國內旅客無法出國，紛紛轉成國內旅遊，除了帶動國旅市場回溫外，加上台灣國際熱氣球嘉年華首場熱氣球光雕在池上大波池登場以及台東最美星空海端場等活動舉辦的加乘效應下，讓旅客選擇到東部旅遊意願大增。

台東縣長饒慶鈴表示，因應連假期間的大量人潮湧入，縣府加強宣導要求縣內觀光相關業者仍應作好防疫工作，讓旅客可以安心入住，放心出遊；連假後，緊接著就是2大台東夏日活動盛事—2020台灣國際熱氣球嘉年華以及台東最美星空系列活動，歡迎大家夏日旅遊首選體驗最天然、最空曠、空氣最好的台東。

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