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白河警全力交通服務疏導強力違規執法　 端午連假交通安全順暢民眾留言感謝

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▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連期接近尾聲，總計4天連假，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力215人次，白天到深夜不間斷守護市民，共計查獲3件酒後駕車、舉發違規改裝車體、變更設備30件、無照駕駛7件、通報環保局召回噪音車輛9件，除維持交通順暢外，更有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。

▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外連假期間，轄內山區道路發生路樹倒塌2件及大型車勾落電纜線1件，造成道路障礙，影響行車安全。白河警方第一時間均立即到場，實施交通管制疏導、通報警廣請用路人改道，並協助工程單位迅速排除，保護行經車輛安全。▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局表示，今年端午節警方日間於關仔嶺溫泉各景點、菁寮老街、各廟宇等熱門觀光景點及白河蓮花季賞蓮等▲端午連期，白河警分局全數動員，共出動內、外勤警力，白天到深夜不間斷守護市民，有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。（圖／記者林悅翻攝，下同）重點道路，派遣交通疏導崗，另以機動巡邏，採『車流在哪裡、警力就到那裡』之策略，加強交通疏導，避免發生壅塞。夜間至深夜，每晚就臺1線、市道172、174、175等道路，連續4天至深夜4時，綿密規劃取締酒後駕車及防制危險駕車勤務，於轄境入口處採閉鎖式強力路檢，一發現違規即嚴正舉發，讓這個端午節均未發生重大事故或滋擾案件，也讓許多轄民均感受到警察之辛勞，也紛紛進入白河分局臉書留言辛苦並表達支持感謝警方繼續執法的心聲。

・解決痘痘肌、敏感肌問題，蠟黃、抗老通通搞定

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