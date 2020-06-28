收假日一早國5就開塞「時速不到30km」　午後9狂塞地雷...一路塞到晚上

▲國5一早就出現北返塞車潮。（圖／翻攝高公局即時路況網站）

記者賴文萱／台北報導

端午連假收假日一早就塞車，國道5號頭城-坪林行控北向路段時速僅30公里上下，高公局表示，預期午後還會再有一波北返車潮，建議用路人盡量在上午時段出發。

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▲端午連假最後一天，上午10點半左右，國五雪隧北上車多不好走。（圖／翻攝高公局即時路況網站）

高公局科長蔡明哲表示，截止上午10時，全國道路況皆大致正常，不過，在國5頭城-坪林行控北向路段在8時開始，已出現車多壅塞狀況。高公局表示，今天0-5時平均交通量為8.4百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）之2.3倍；預估本日交通量為110百萬車公里。

▲國5一早就開始塞車，時速不到30公里。（圖／翻攝自高公局網站）

今日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，下午預期將還會有一波北返車潮，包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。

▲高公局預估，午後國道9路段是重點壅塞路段。（圖／高公局提供）

6/28（周日）重點壅塞路段

國1⚫下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3⚫下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5⚫下午北向

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

國6⚫下午西向

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲高公局建議，用路人盡量趁上午時段北返。（圖／高公局提供）

今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

▲高公局科長蔡明哲說明收假日國道路況。（圖／記者黃國霖攝）

另外，蔡明哲指出，昨日全日交通量為 118.9百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）之1.4倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.4百萬車公里）之1.3倍，昨日西部國道北返車潮除新竹系統至湖口21時後紓解，其餘路段大致正常。

國5車潮於昨上午8時後逐漸增加，並穩定維持2,000輛次通過雪山隧道，但昨上午11-13時因有2起故障車，造成宜蘭至坪林路段壅塞，並導致雪隧通過量降至1,800輛次左右，加上同時段於宜蘭至頭城路段發生3起事故，導致頭城（礁溪轉運站＿至南港系統旅行時間最長增加約90分鐘，為正常時間之3倍。不過，因北返車潮昨仍持續湧現，一直到28日凌晨2時後始紓解。

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