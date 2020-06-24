蘇澳漁船遭日本娛樂船干擾　漁業署說重話：將請日方約束不恰當行為

▲蘇澳籍漁船盛福16號漁船23日上午在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕。（圖／記者游芳男翻攝）



記者許展溢／台北報導

我國漁船「盛福16號」昨天通報在台日漁業協議適用海域內，疑遭2艘日本巡邏艇拍照及請其不能在此作業。漁業署今（24日）進一步查證表示，當時船長通報遭2艘日本船跟隨，是日本娛樂漁船，後再遭日本水產廳公務船干擾，但不論何種船舶，有干擾我國漁船作業的情事發生，將透過外交管道向日本交涉，請其妥善約束日本船舶不洽當行為。

漁業署說明，今接獲日本水產廳說明，日方並無使用揚聲器或無線電發出警告，而是採用電子跑馬燈「提醒注意」當漁具與漁船超越過三角水域南界限向南方流入日本海域時，日方將被迫取締台灣漁船，故為預防事件發生，採用「提醒注意」，促使我國漁船注意。

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▲漁業署強調，只要干擾我國漁船，將透過外交管道向日本交涉，請其妥善約束不洽當行為。（圖／記者游芳男翻攝）



漁業署指出，台日雙方歷經17年協商，在2013年簽署《台日漁業協議》，在該海域內排除對方法令適用，雙方漁船在此協議下應不受對方干擾，可安心作業，同時近1、2年漁獲均有增加，尤其是今年的鮪魚數量。日本公務船或漁船在台日漁業協議海域內，不應有任何干擾、制止或提醒我國漁船作業的情況，後續將透過外交管道，向日方表達我國嚴正維護我漁船作業權益的立場。

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