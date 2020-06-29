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2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

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▲ 2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會，7月11日熱烈登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會，7月11日熱烈登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由延平鄉公所負責籌辦的首屆「縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會」，7月11日連2天將在花東公路旁的鹿野國小棒球場舉辦，有槌球、傳統射箭及農特產品聯合促銷活動，台東縣長饒慶鈴及縱谷6鄉鎮長共同邀請鄉親及遊客熱烈參與。

饒慶鈴表示，「開放、整合、創新」不只在縣府單位推動，也已在鄉鎮市公所執行，很高興花東縱谷的6鄉鎮能夠結合推動球類競賽及農產品促銷活動，聽說在射箭比賽，卑南鄉許文獻鄉長來勢洶洶，報名不少隊伍。同時6鄉鎮也各自準備自己鄉鎮內的農特產品促銷(有延平鄉鳳梨、卑南鄉釋迦、池上米、關山米、鹿野紅烏龍茶、海端咖啡)，歡迎全國好朋友7月11至12日在欣賞完熱氣球活動後，能夠到花東台9線公路旁鹿野國小棒球場一起玩樂、看比賽及品嚐、購買農特產品。

延平鄉公所指出，活動中將特別發放選手們面額100元的消費券及80元餐券，讓選手比賽之餘，也可享受並購買到在地農特產品。今年特別的地方在於台東縣政府熱氣球節的開幕也在同日，為吸引熱氣球開幕的觀光人潮，現場除農特產品之外，各鄉鎮也推出在地特色美食攤，滿足大小朋友的胃。

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