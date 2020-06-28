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登上夢想舞台！花蓮夏戀嘉年華在地選秀　圓明星夢+15萬獎金

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▲▼花蓮夏戀嘉年華已連續舉辦13年，每年眾家歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

花蓮夏戀嘉年華已連續舉辦13年，每年眾家歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為培植花蓮表演人才，花蓮縣政府特別於「2020花蓮夏戀嘉年華」提供優秀表演者嶄露頭角的舞台，以突破過往形式首度辦理「夏戀新秀爭霸戰」在地表演者徵選比賽，優勝隊伍將獲得15萬高額演出費，並登上夏戀嘉年華夢想舞台，成為夏戀閃亮之星，歡迎在地表演人才即日起至7月9日踴躍報名，一圓明星夢。

觀光處張志翔副處長表示，「花蓮夏戀嘉年華」是東部最強國際音樂盛會，今年已連續舉辦13年，每年眾家歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂，也是孕育國際音樂巨星的搖籃。為發掘具潛力之花蓮表演新秀，今年夏戀嘉年華突破以往型態，以公開徵選形式規劃在地演出，本次將選出10組在地表演暖場團體，其中2組更將能踏上夏戀舞台正式演出。

▲▼花蓮夏戀嘉年華已連續舉辦13年，每年眾家歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

「夏戀新秀爭霸戰」即日起至7月9日12時止受理報名，歡迎五人以上組成、全員年滿16歲且成員有1／2設籍花蓮縣之團體參加。本次徵選分為兩個階段，初賽統一採線上報名方式，由表演團隊提供之影音檔進行評選，預計7月12日公布決賽隊伍；決賽預計於7月18日辦理，由12組入選隊伍，角逐2組「夏戀之星」正式登場機會及演出費新台幣15萬，其餘10組為「閃亮之星」則獲得暖場演出機會及演出費新台幣5萬。成為夏戀之星的團體，也將透過電視及網路現場直播，讓全國分享花蓮在地精采演出。

今年活動除了特別舉辦在地徵選會，更規劃5大主題，夜夜精采呈現、絕無冷場，其中更特別結合「全民運在花蓮」推出運動風之夜。

▲▼花蓮夏戀嘉年華已連續舉辦13年，每年眾家歌手皆使出渾身解數登上這個音樂殿堂。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

首度辦理「夏戀新秀爭霸戰」徵選比賽，優勝隊伍將獲得15萬高額演出費。

夏天到花蓮除了聽演唱會，更不可錯過多項暑期強檔活動：「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園（7/18-8/30)）」、「客鼓鳴心鼓王爭霸戰(8／1-8／2) 」、「紅面鴨FUN暑假（8／1-8／30）」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節（8／21-8／23） 」、「金針花季（8／1-10／15） 」。歡迎全國民眾一同來花蓮安心旅遊，一起樂活慢遊，共度夏日好時光。

徵選比賽詳情辦法，請上花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢，報名網址為https://reurl.cc/Qdk73q，歡迎踴躍報名。

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