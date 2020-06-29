太平山國家森林遊樂區7-8月凌晨4時開園　每周六提早至2時30分開園

▲太平山遊樂區7-8月凌晨4時開園外，週6提早2時30分開園，並推薦最佳賞日出4景觀點。（圖／羅東林管處提供，下同）



記者游芳男／宜蘭報導

海拔500至2,000公尺的太平山國家森林遊樂區，為了方便一日遊的遊客提早入園，可以欣賞日出，在暑假期間每天凌晨4時開園外，期間每週6更提早至2時30分開園，並推薦最佳賞日出4處景觀點。

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羅東林管處表示，太平山夏季日出時間約5時至5時30分間，為讓一日遊的遊客欣賞太平山日出之美，推薦迎日出的4處地點分別是：翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道里程0.8K處（建議西入口進入）、 翠峰湖環山步道里程3K處（建議東入口進入）、望洋山步道終點觀景台等。

另，因應旅遊人潮及車潮眾多，為了讓玩賞太平山的遊客針對不同的需求規劃行程，因此就天數提供建議遊程，另外除了太平山區內據點外，搭配周邊的泰雅原鄉部落，如：英士、松羅、玉蘭、崙埤、樂水等社區也是值得一遊的好去處！

一日遊：

1.夏季賞楓、搭蹦蹦車-

太平山莊賞楓(紫葉槭)→蹦蹦車站購票→搭乘蹦蹦車→檜木原始林步道→見晴懷古步道→返程

2.看日出、走步道-

(1)望洋山日出→翠峰湖環山步道→太平山莊賞楓(紫葉槭) →見晴懷古步道→返程

(2)翠峰景觀道路日出→翠峰湖環山步道或台灣山毛櫸步道→太平山莊賞楓(紫葉槭) →檜木原始林步道→返程

二日遊：

Day1- 中間遊客中心→翠峰湖環山步道→太平山莊賞楓(紫葉槭) →檜木原始林步道→夜宿太平山莊

Day2- 蹦蹦車站購票→搭乘蹦蹦車→鐵杉林自然步道→返程

其他注意事項

1.鳩之澤溫泉預計9月中旬恢復營運：唯一通往鳩之澤溫泉道路邊坡擋土牆發生崩塌，目前進行邊坡復建工程，因此預計9月中旬恢復營運，而前往太平山莊或翠峰湖區之道路仍正常通行，不受影響。

2.「動態總量管制」措施：當入園車輛達1,000輛時，將由售票站開始啟動「動態」總量管制，敬請遊客配合。

3.請勿露營及車宿：7-8月期間每日開園時間04:00-20:00，考量遊客夜間安全、減少夜間遊憩行為干擾生態及園區管理需求等因素，遊客需於園區關園前離園，區內請勿露營及車宿。

4.寵物禁止入園：考量全台9縣市76鄉鎮仍持續檢出鼬獾感染狂犬病案例，為確保寵物、飼主與所有入園遊客的安全，農業委員會自6月5日預告訂定自8月1日至111年7月31日止，持續禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入太平山國家森林遊樂區。

5.考量前往太平山的聯外道路較長且主要位於山區，為維遊客遊憩安全，如中央氣象局發布豪雨特報或颱風陸上警報，太平山將實施預警性休園措施。

活動詳情將於太平山FB粉絲團（http://www.facebook.com/tps100.forest/）、台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）及太平山森林遊樂區專網（http://tps.forest.gov.tw/）發布，或電洽太平山服務站（03-9809805）及售票站（03-9809619）詢問。

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