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一年只限定3場！到太平山「夜探貓頭鷹」把握5、6和7月

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▲▼翠峰景觀道路夜探發現灰林鴞。（圖／羅東林區管理處提供）

▲翠峰景觀道路夜探發現灰林鴞。（圖／羅東林區管理處提供）

記者許展溢／台北報導

林務局羅東林區管理處轄管經營的太平山國家森林遊樂區自2015年起與宜蘭縣野鳥學會合作推出「春夏夜探貓頭鷹活動」，每年限定3場，今年日期出爐，將在5、6和7月各辦一場，提供住宿太平山莊遊客有機會觀察到夜行性猛禽-灰林鴞，過程中也能一睹大赤鼯鼠及兩棲爬行動物等的可能。

羅東林管處說明，太平山夜探貓頭鷹活動自2015年起推出至今已有5年，參加對象以住宿太平山莊遊客為主，活動分為室內講座及戶外夜觀行程，其中戶外夜觀行程參加人數限制20人以下，透過人數限額，以干擾最小之活動設計，減少對棲地生物的影響，讓遊客了解動物之生態指標功能，也建立生態保育相關的知識與友善環境的作為。

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▲▼ 太平山莊服務站廣場的灰林鴞大型公仔。（圖／羅東林區管理處提供）

▲太平山莊服務站廣場的灰林鴞大型公仔。（圖／羅東林區管理處提供）

根據宜蘭縣野鳥學會長期在太平山的鳥類調查監測資料，顯示太平山鳥類資源豐富，其中素有森林守護者的鳥類「貓頭鷹」，是夜行性的猛禽，更是生態環境的指標；在太平山曾被調查記錄到的種類有8種，分別為灰林鴞、黃嘴角鴞、褐鷹鴞、長耳鴞、鵂鶹、領角鴞、黃魚鴞及褐林鴞，佔台灣本島12種貓頭鷹有8/12，比例頗高，其中又以灰林鴞在太平山出現的頻度最高，也被作為太平山夜行性猛禽的指標物種。

今年活動訂於5月23日（星期六）、6月13日（星期六）、7月11日（星期六)辦理活動，活動期間也是貓頭鷹最易觀察的季節。

羅東林管處表示，在太平山莊服務站廣場打造灰林鴞大型公仔，供遊客拍照打卡；也設計多樣化文創紀念品，如手繪風格明信片、紙膠帶、原子筆等文具；錢包、隨身鏡、保溫瓶、環保棉質手帕等生活實用品，讓遠道前來的遊客，有機會為此趟旅程留下屬於自己與太平山的深刻記憶。

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