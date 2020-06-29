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再挺20年沒問題！美軍計畫讓「B-52」服役至2040年

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▲ B-52服役超過60年，是有史以來載彈量最大的轟炸機，如今仍是美國戰略空軍的主力機種 。（圖／取自美國空軍官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國空軍近日經常出動2架戰略轟炸機「B-52」，至中國周邊海域飛行，試圖達到威懾作用。儘管「B-52」機齡已久，從1955年開始服役後已邁入65個年頭，但因為它的機體結構耐用性極佳，在飛行速度、武器配備上也深受美軍肯定，因此空軍目前計劃讓它持續服役到至少2040年。「B-52」有希望成為歷史上第一架服役百年的飛機。

根據美國外交雜誌《國家利益》（The National Interest）報導，「B-52」近日在日本海一帶頻頻出動，執行「攔截訓練」和「遠程護送」任務。雖然它的機齡已經相當久，也容易被敵方雷達察覺，但「B-52」本身在飛行速度、高度、載彈量方面都維持一定水平，功能性並未下滑，加上本身機體相當堅固、耐用，因此受美軍信任。

▲ 空軍計劃讓B-52服役至2040年。（圖／翻攝美國空軍官網）

近年來，空軍和工業工程師陸續針對「B-52」的航電設備、武器系統進行升級，已經為全部76架「B-52」加入數據鏈系統、移動地圖顯示、新一代航空電子技術、新通訊設備等，同時增設新內置彈藥倉，以搭載、整合包括聯合空對地距外飛彈（JASSM）、微型空射誘餌彈（MALD）等最新型的武器。透過不斷更新技術與設備，空軍希望「B-52」能繼續服役到至少2040年，即使屆時這款轟炸機已有近百年歷史，仍能維持整體良好的狀態。

據悉，B-52自服役以來，先後在越南戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭中扮演了關鍵角色，近年來則是一直在阿富汗上空行動，以支援關島基地的軍事行動。

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