只懂回R.I.P？看見朋友PO過世訊息　「3重點」避免留錯言踩雷

▲在社群網路看見朋友PO了過世消息，該怎麼安慰？（圖／Photo by Kelly Sikkema on Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

網路社群平台發達，許多人會在臉書或個人版面PO文分享心情近況，包括人生重大事件結婚、生子等，有時也會看見他人發布親友過世訊息，究竟如何回覆留言才妥當？兒福聯盟生命教育課提出「3個重點」，既不會因為沒回覆被誤以為不關心，也不會留言反而踩雷、拉遠了距離。

每當臉書或社群平台出現過世訊息，許多人會在下方留言成排的「R.I.P」，然而這對於失去至親的當事人來說有安慰作用嗎？兒盟在臉書專頁「再見練習題-兒福聯盟的生命教育課」引用《讓告別成為禮物》一書，分享關於看見朋友PO過世訊息的網路禮節。

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內容提到，當人們看見與過世有關的悲傷消息時，都會猶豫要不要留言，或是選擇默默滑過，如果沒有主動關心，怕被誤以為不重視，至於留言，又擔心言詞妥不妥當。

他們建議，其實留言幾句老套的話、簡單的表情符號都可以，這表示讓對方知道「你有看見」並想提供安慰與關懷；但大忌是「過度凸顯自己」，畢竟在這段悲傷中，我們都不是主角，所以無須強調自己多驚訝，更切忌擅自分享。

另外也強調，「社群網路是用來強化支援，而不是取代支援」，雖然網路可以傳遞關懷，但較難感受到溫暖，因此如果可以約對方出來走一走、聊一聊，實際的接觸和對話更能傳遞「支持感」。只要設身處地想「如果是自己失去所愛的人，期待得到什麼樣子的回應？」這可以幫助我們了解，如何提供關心比較合適。

兒盟整理3個建議如下：

1、正視失去的事實並回應： 若有人願意在網路上分享重要的人過世了，我們可以傳訊息或是在底下留言關心他，不管是簡短的幾句話或是老套的話語都可以，如果真的不知道要說什麼，也能夠使用簡單的表情符號，讓對方知道你有看見，並且很想提供安慰和關懷。

2、避免過度凸顯自己： 在這段悲傷中，我們不是主角，所以不需要特別強調自己很驚訝、難過到崩潰大哭或是自顧自地公開分享這個訊息。也許我們有過喪親經驗，但每個人的感受及反應都不同，所以我們可以等別人主動詢問再分享。

3、新增其他方式的關心 相對於面對面，有些人較習慣在社群媒體上表達心情，所以我們藉由網路傳遞關懷是可以的；但有些人較難從網路感受到溫暖，他們需要有實體的接觸和對話，才能真正感受到支持，所以除了傳訊息關心之外，我們也能約對方出來走走、聊一聊。

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