臉書對部分iOS用戶發布「深色模式」版本測試！　可望陸續推出

▲臉書開放一小部分人測試App的「深色模式」。（圖／9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

近期各大應用程式掀起「深色模式」的風潮，臉書先前推出網頁版，現也正在iPhone和iPad上開始推出「深色模式」，已有用戶注意到臉書在App中的新增對設置「深色模式」的支援，而他們也證實正在陸續推出這項功能。

臉書4月傳出正在為iOS上的App開發和設計「深色模式」，據科技外媒《9TO5Mac》報導，其介面不會像Instagram和Messenger中的那樣完全是黑色的，它接近一種灰度設計，徽標和文字看起來也是較接近白色的灰色。

此外用戶能透過App內的設置中，手動啟用或禁用Facebook的「深色模式」，也將支援用戶的自定義偏好，透過App右下角的三條線圖標，找到「設置和隱私」來調整外觀。

Facebook的「深色模式」還沒辦法普遍使用，外媒報導，此功能目前僅適用於「全球一小部分用戶」，還沒有傳出何時會正式向所有人發布這項功能的具體消息，臉書也還正在測試調整中，深色介面的粉絲們可能還需要再等等。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►臉書電腦版改版！推出「深色模式」 速度更快、操作更簡單

►臉書網頁「深色模式」來了！用戶可自選模式 版面也有新設計

►臉書行動版新介面曝光！各項功能以「方塊」取代「條列」 版面更清爽