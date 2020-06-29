口罩國家隊持續徵用到7月底　民眾抱怨：買嘸啦！

▲華新口罩觀光工廠。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

年初中央對口罩大廠啟動徵收口罩後，彰化華新醫材及中衛將所有人力投入國家口罩隊，如今6月30日解封日將至，中央29日召集相關人等到經濟部開會，目前得知口罩工廠將繼續被徵用到7月底，至於是否沿用6月徵用的數量與相關規定，則有待下午開完會後才會知道。

為了因應國家徵收部分產能，以生產功能型口罩聞名的華新口罩觀光工廠被迫關廠，6月6日上午9時才重新對外開放，每周星期六、日兩天發500張號碼牌，現場總是聚集大批民眾，還有人特地從台北南下到場排隊，但因為每人只能限購2盒，許多民眾在臉書po文抱怨「買不到」，如今中央7月將再繼續徵用，恐怕搶買的民眾會更多。

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其中小孩口罩因為尺寸有不同大小、型號，近來不少家長抱怨買到的不適用臉型，造成爭議，華新也說，配合國家徵用機器大部分生產大人口罩，小孩口罩減產，一切只能等到產能正常化，這點也請民眾見諒。

至於中衛即將上市的蕾絲口罩只剩包裝尚未完成，而開賣日期還需依中央新的徵用比例下來才能決定何時要銷售，至於冰雪奇緣口罩則正在與迪士尼授權商正在敲銷售量，有確定會馬上對外公布，請喜愛中衛口罩的民眾拭目以待。

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