超療癒！消防車前「搖勒搖勒搖勒」　 5歲「菜頭」立志當消防隊員

記者唐詠絮／彰化報導

彰化消防局第三大隊臉書po出一段「菜頭」在消防車前搖勒搖勒搖勒跳舞的影片，還寫下「這位名叫菜頭的小朋友很愛消防，是個消防迷，未來立志當消防員，看來十幾二十年後又有一名消防戰將準備誕生了」，引起許多網友蓋樓關注，紛紛留言「到底是誰家小孩，怎麼這麼可愛啊」。

▲5歲的菜頭在鹿港消防分隊跳舞萌翻許多人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

原來這名小男孩小名叫「菜頭」是鹿港消防分隊員康沐濬同學的小孩，雖然就讀幼兒園中班，年紀雖然只有5歲大，但看消防車的資歷可是比任何人都深，可是從出生看到大已經整整5年了。

康沐濬從鹿鳴分隊轉調到鹿港分隊，「菜頭」也跟著他跑，只要幼兒園下課或是休假日就會到消防分隊站在外面看消防車，尤其最喜歡停佇在雲梯車前仰望觀看，久久都不肯離去，最常聽到「菜頭」說我長大要當消防隊員，看到他這麼堅定又自信的表情，就覺得十幾二十年後又有一名消防戰將準備誕生了。

康沐濬說，上週「菜頭」到分隊時，還跳了一段在幼兒園老師教的舞蹈給他看，見他很高興的站在消防車前手舞足蹈了起來，沒有經過任何排練，臨時起意錄下便拿起手機錄下這一段影片，沒想到詢問度破表，看到影片的網友也紛紛留言「超萌的、好療癒阿」。

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