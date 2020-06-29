LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

▲振興三倍券綁定LINE Pay Money消費滿額最高400點回饋。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

「振興三倍券」7月15日即將上路，LINE Pay今（29）日宣布，攜手一卡通推出LINE Pay Money振興三倍券優惠活動，用戶只要綁定電子券在LINE Pay Money，累計消費滿3000元，即可獲得LINE POINTS點數最高400點回饋，還可以再抽LINE POINTS點數5000點回饋。

LINE Pay表示，自7月15日至12月31日，LINE Pay Money綁定振興三倍券，累積消費滿3000元的用戶，前1萬名可獲得LINE POINTS點數400點回饋，第10001～8萬名可獲得LINE POINTS點數200點，而第80001名後的用戶也能獲得LINE POINTS點數100點。

LINE Pay指出，為了答謝用戶對LINE Pay Money的支持，自7月15日至9月30日止，LINE Pay Money綁定振興三倍券，累積消費滿5000元的用戶，將可自動獲得LINE POINTS點數抽獎活動資格，共有200名幸運兒將可得到LINE POINTS點數5000點。

▲LINE Pay Money綁定振興三倍券懶人包。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay說明，為方便用戶綁定，LINE Pay提供LINE Pay官方帳號、LINE Pay主頁、LINE Pay官網、一卡通官網等多種振興三倍券綁定入口供民眾使用，綁定步驟簡易，而且還提供便利的累積消費金額查詢功能，讓用戶清楚了解個人消費狀況。

LINE Pay補充，針對政府所提供的2000元回饋金，LINE Pay Money也提供「LINE Pay Money儲值金」、「ATM提領現金」、「愛心捐款」等3種方式，供用戶依個人需求自由選擇，像是選擇回饋「LINE Pay Money 儲值金」的用戶，可隨時將儲值金即時提領至個人銀行帳戶，或是留在LINE Pay Money餘額中繼續消費，加上LINE Pay在各通路所舉辦的優惠活動，讓回饋無限放大。

LINE Pay強調，這次也與各銀行合作，使用LINE Pay綁定指定銀行信用卡消費， 同樣可認列為振興券綁定信用卡累積消費金額，再加上LINE Pay遍佈全台的消費據點，讓用戶吃喝玩樂都「有LINE Pay你」。

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