快訊／立法院臨時會下午登場　準備處理陳菊、華航＆護照正名案

▲國民黨團攻占立法院議場現。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用鐵鍊反鎖大門，在佔領19個小時後，民進黨團在29日上午11時11分成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入。立法院長游錫堃於中午12點20分進入議場，靠著多數優勢表決通過民進黨團所提召開臨時會提案，於6月29日下午至7月22日召開臨時會。

民進黨團提請立院於6月29日至7月22日召開臨時會，處理前瞻二期預算、農田水利法、國民法官法3件法律案，以及國家通訊傳播委員會、考試院、監察院3項人事同意權案，同時也將處理華航、護照正名公決案。

民進黨團29日上午11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台。在議場狀況排除後，院長游錫堃直接召開談話會，並由民進黨立委當左右護法，守住主席台讓會議能進行。

混亂中，院會依序表決民進黨團所提臨時會時程、民進黨團所提臨時會議案，以及國民黨與民眾黨所提臨時會議案；其中，民進黨團臨時會時程表決時，出席76人、贊成46人、反對28人，游錫堃宣布通過；至於民進黨團所提臨時會議案，出席98人、贊成60人、反對38人，也順利通過。

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