川普認輸了？　紐時民調大輸14個百分點...坦言：拜登會是下一任總統

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國受到新冠肺炎及「佛洛伊德之死」事件影響，各地動盪不斷，總統川普在一份由《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）共同進行的民調中，以14個百分點的差距落後給另一位總統候選人拜登。針對即將到來的美國總統大選，為求連任的川普在日前的一次採訪中罕見坦言，「因為有些人不愛我，拜登有可能成為你們的總統。」

向來以自信為特色的川普，在疫情與種族歧視兩大挑戰的夾擊下，被選民認為表現不當，在多份總統大選的民調中皆輸給對手拜登。起初他仍堅稱這些民調是捏造出來的，沒有公信力與參考價值可言。

▲美國總統第59屆選舉候選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

根據《政治報》（POLITICO）報導，川普25日接受《福斯新聞》的採訪中被問及，對於第二個任期有甚麼目標時，罕見在鏡頭上坦言，因為受到部分人士的不喜歡，拜登有可能在此次選中勝出，「因為有些人不愛我，拜登有可能成為你們的總統。」

《政治報》近期也接獲多位親近川普的人士透露，在看過那麼多份的民調後，川普意識到自己正處於一個嚴峻的情勢，並向他部分的親信表示，自己將成為「一任總統」。

曾經擔任川普政治顧問的山姆·努伯（Sam Nunberg）強調，按照目前的事態發展，川普正朝向成為美國歷任總統當中最失敗的一任，面對將到來的總統大選，也有可能以史無前例的幅度慘敗。

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