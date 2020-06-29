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港人「628遊行」抗議港版《國安法》　警噴胡椒水逮53人

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▲▼港人「628遊行」，警方上街頭驅散遊行民眾，逮捕53人。（圖／路透）

▲港人「628遊行」，警方上街頭驅散遊行民眾，逮捕53人。（圖／路透）

文／中央社台北28日電

「港區國安法」即將通過，加上香港主權轉移23週年將屆，有香港民眾今天透過網路發起「628靜默遊行」。但下午3時展開後便遭港警要求解散，傍晚更在旺角爆發衝突，至發稿時已有53人被捕。

綜合香港媒體報導，「628靜默遊行」由反對派港人發起。透過網路串聯，首先有數十名示威者在下午3時後在身上掛起抗議「港區國安法」的標語，陸續從佐敦出發。但在出發前，大批港警已在現場戒備。

遊行僅開始約20分鐘，港警便在甘肅街、吳松街一帶舉旗警告，要求示威者立刻離開。下午3時30分，警方進一步在旺角砵蘭街及登打士街口拉起封鎖線，並在附近盤查多人，人數逐漸增加的示威者開始轉往巷弄內，躲避警方盤查。

4時過後，港警在登打士街再度舉旗警告。在示威者未見退縮下，警方在油麻地一帶改採包圍戰術，將示威者及聲援的一般民眾分隔並包圍，其間不時發生對峙及叫罵。5時過後，警方先是施放胡椒噴劑，進而採取強勢措施，出手拘捕。

6時起，警方在旺角一帶街頭，對示威者展開大規模逮捕，引起現場群起鼓譟。其中，東區區議員徐子見及油尖旺區區議員林兆彬也在被捕之列。入夜後，香港民主派立法會議員涂謹申及多名民主派區議員，陸續到場聲援，並要求釋放徐子見及林兆彬，但未獲回應。

直到發稿為止，根據報導，這場遊行有41名男性及12名女性共53人被依涉嫌非法集結逮捕，目前已被送往紅磡警署拘留。而港警仍在旺角、油麻地一帶以巡邏車留守，以防止示威者再度聚集。

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