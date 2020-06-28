臉友加LINE聊起來...誆投注可中頭彩1千1百萬　護理師匯百萬元才知中招

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▲刑事局預防科製作簡單要訣讓民眾分辨是否遇上假交友詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科製作簡單要訣讓民眾分辨是否遇上假交友詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年4月，嘉義縣一張姓女醫護人員透過臉書認識一名許姓的男子，兩人透過臉書認識之後，互加LINE聊天，張女逐漸對許男產生信任感，而這名許姓男子見時機成熟，便告知張女他在澳門新濠娛樂公司擔任統計部經理，負責統計每一期香港民眾所下注的彩券號碼，再將號碼送到董事會，由董事會審核當期會開出的彩券號碼，也就是說他可以預先得知中獎號碼，以此不斷慫恿張女下注，保證只贏不輸。

張女經過許男游說心動不已，同意下注美金1000元，許男保證會中頭獎，獎金高達港幣300萬元（約台幣1千1百萬餘元）。但事就在張女匯款隔天，許男即告知下注號碼全中，但領獎部分須由公司財務負責，該公司財務人員致電張女，領獎必須先繳交新臺幣17萬5千元的「境外稅」。

張女為了領獎急向朋友借錢，將所謂的境外稅金匯到對方的指定帳戶。不料匯完境外稅之後，財務又來電通知，因為張女並非香港居民，所以還得再以新臺幣60萬元開立一個「安全帳戶」。

張女雖心生懷疑，但為領獎還是將錢匯入對方所指定之帳戶；數日後，張女先是接獲一名香港金管會主任來電，詢問有一筆港幣300萬元的款項要匯入她的帳號，但是對話中語焉不詳，也並沒有說明獎金到底什麼時候會撥款；而後張女又接到許男的訊息，竟是要求張女給他新臺幣20萬元當作紅包。張女無奈接連匯出款項，但港幣300萬的獎金至今渺無影蹤，才認清這完全是一場騙局。

刑事警察局分析，「假交友結合假投資」新興詐騙手法，除本案例中的彩券中獎，詐騙集團常以外匯期貨、虛擬貨幣、破解博弈網站等理由，吸引民眾投入大筆資金，但是最後均要求被害人匯出更多費用。

警方提醒民眾，切勿相信穩賺不賠、高投資報酬率的話術，更勿輕信來路不明的投資管道。網路交友是目前非常風行的社交管道，也容易滋生詐騙糾紛，請民眾務必提高警覺，民眾若懷疑遇上詐騙集團，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢。

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