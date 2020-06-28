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標普維持香港信貸評級不變　認為「港版國安法」不影響經濟自主

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲標普預期香港經濟將在今年底觸底回升。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際信用評級機構標準普爾（Standard & Poor's）26日發布報告，維持對香港的長期信貸評級為「AA+」，短期信貸評級為「A1+」，評級展望也維持在「穩定」。

標普指出，預計香港今年經濟將深度衰退，服務業與貿易在社會事件、中美貿易戰，以及新冠疫情的影響下將雪上加霜。政府推出一系列的財政刺激政策，將令財政赤字進一步擴大，但以香港的財政緩衝，仍足以吸收政策對信貸的衝擊。

▼香港經濟在社會事件、中美貿易戰，以及疫情下受到巨大衝擊。（圖／路透）

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

標普認為，「港版國安法」不會影響香港政府根據《基本法》制定經濟政策的自主權，也不會削弱香港的高度自治，也不認為美國與香港間的貿易關係會發生巨大變化，更不會對香港的金融業發展及經濟增長造成嚴重損害，但這兩項因素未來還是很有可能影響投資信心。

標普預期，香港今年經濟會收縮3.9％，但年底會逐漸觸底回升，明年將能反彈4.8％，但未來兩、三年的增速會比預期慢。

此外，標普也強調，目前並未調降香港的信貸評級與評級展望，但未來仍將視情況調整，例如出現影響香港經濟穩定、可預測政策的事件，或者經濟持續放緩導致財政狀況比預期顯著轉弱等。

值得注意的是，國際三大信用評級機構之中，穆迪（Moody's）、惠譽國際（Fitch Rating）今年都將香港的評級調降，唯有標普維持不變。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

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