4港籍境外大學生抵台　女大生「希望留在台灣」考慮升學就業

▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

隨著國內新冠疫情趨緩，已開放11地境外生入境，4名來台就讀中大、文大、元智等學校的香港籍畢業生在28日傍晚搭機抵台，因為在台讀了4年書，卻因疫情關係沒有趕上大學畢業典禮「感到遺憾」，不過他們大都還想繼續在台讀研究所和就業。

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個低風險國家境外生來台，首波8名學生26日搭機抵台，傍晚也有4名香港籍學生來台，教育部也特別在桃園國際機場接機大廳設置輪值的單一櫃台，並協助確認學生入境後順利銜接交通接送到防疫旅館，避免境外生四處散開造成防疫破口。

中央大學莫姓畢業生表示，在疫情期間等待4個月重回台灣，內心很憂心，對於無法參加大學畢業典禮覺得很可惜，但他已經考上台灣的研究所，此行來台後，將會等到新學期開學。文化大學鄭姓女畢業生表示，無法參加畢業典禮「有些遺憾」，原本計劃畢業後想考空服員，並且想在台灣工作，但因為疫情因素，許多航空公司招考也都中斷。

元智大學鍾姓畢業生說，在等待返台的過程中內心很焦慮，也很不安；對於無法參加畢業典禮覺得很可惜，至於問到未來是否會留在台灣工作，她透出興奮表情說「希望留在台灣」。

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