　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

4港籍境外大學生抵台　女大生「希望留在台灣」考慮升學就業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

隨著國內新冠疫情趨緩，已開放11地境外生入境，4名來台就讀中大、文大、元智等學校的香港籍畢業生在28日傍晚搭機抵台，因為在台讀了4年書，卻因疫情關係沒有趕上大學畢業典禮「感到遺憾」，不過他們大都還想繼續在台讀研究所和就業。

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個低風險國家境外生來台，首波8名學生26日搭機抵台，傍晚也有4名香港籍學生來台，教育部也特別在桃園國際機場接機大廳設置輪值的單一櫃台，並協助確認學生入境後順利銜接交通接送到防疫旅館，避免境外生四處散開造成防疫破口。

中央大學莫姓畢業生表示，在疫情期間等待4個月重回台灣，內心很憂心，對於無法參加大學畢業典禮覺得很可惜，但他已經考上台灣的研究所，此行來台後，將會等到新學期開學。文化大學鄭姓女畢業生表示，無法參加畢業典禮「有些遺憾」，原本計劃畢業後想考空服員，並且想在台灣工作，但因為疫情因素，許多航空公司招考也都中斷。

元智大學鍾姓畢業生說，在等待返台的過程中內心很焦慮，也很不安；對於無法參加畢業典禮覺得很可惜，至於問到未來是否會留在台灣工作，她透出興奮表情說「希望留在台灣」。

►Pitera讓肌膚狀態完美，用過保證愛上

ET快訊
悍將熱褲妹遭6人包圍狂射！誤入敵陣「濕身了」　主播傻：變祭品
端午4天夢魘！國3西湖「紅眼蟲潮」塞滿…密麻畫面曝
今天日子超稀有！錯過「再等672年」…神秘原因曝光了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南首家五星飯店結束營業！大億麗緻酒店19年劃下句點…民眾塞爆門口送別

登上夢想舞台！花蓮夏戀嘉年華在地選秀　圓明星夢+15萬獎金

嘉市安心旅遊藝文結合旅遊　攜手林鐵故宮活動更多元

4港籍境外大學生抵台　女大生「希望留在台灣」考慮升學就業

國際扶輪社加碼141萬元獎助金　提供免費C肝篩檢3000名額

陳玉珍22日開刀！消失多天「百通電話未接」　臉書曝光近況

佳里警端午節連假交通執法不打烊　全力維持交通順暢守護民眾安全

白河警全力交通服務疏導強力違規執法　 端午連假交通安全順暢民眾留言感謝

全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券　來新北吃好筍、採筍Fun暑假

台東警「1小時破竊案」失主正做筆錄竊嫌已逮回　還是通緝犯

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

李昇基羽球PK男孩「用臉接」丟臉摀嘴XD　印尼粉從網路追劉以豪6年..他來了！

台南首家五星飯店結束營業！大億麗緻酒店19年劃下句點…民眾塞爆門口送別

登上夢想舞台！花蓮夏戀嘉年華在地選秀　圓明星夢+15萬獎金

嘉市安心旅遊藝文結合旅遊　攜手林鐵故宮活動更多元

4港籍境外大學生抵台　女大生「希望留在台灣」考慮升學就業

國際扶輪社加碼141萬元獎助金　提供免費C肝篩檢3000名額

陳玉珍22日開刀！消失多天「百通電話未接」　臉書曝光近況

佳里警端午節連假交通執法不打烊　全力維持交通順暢守護民眾安全

白河警全力交通服務疏導強力違規執法　 端午連假交通安全順暢民眾留言感謝

全國首創限量滿千送百綠竹筍消費券　來新北吃好筍、採筍Fun暑假

台東警「1小時破竊案」失主正做筆錄竊嫌已逮回　還是通緝犯

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

台南首家五星飯店結束營業！大億麗緻酒店19年劃下句點…民眾塞爆門口送別

竹北市29日「送肉粽」！21:00橋底出發　路線圖曝光

酸民不想被告狂求饒！　Fin.K.L成員玉珠鉉嗆「你惹錯人了」：我咬了就不會放

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

台南「賭神」家遭開51槍！智慧型武鬥派策畫半年…犯案細節曝光

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

地方熱門新聞

陳玉珍22日開刀　臉書曝光近況

4港籍境外生抵台　遺憾未參加大學畢典

夏戀嘉年華在地選秀　得高額奬金圓明星夢

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

國際扶輪社提供免費C肝篩檢3000名額

佳里警端午節連假交通執法不打烊

7旬嬤獨力養兒媳孫　移民署不忍贈家電

白河警強力執法民眾留言感謝

北門驛車站前懷舊「辦桌」在地食材入菜

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

巧克力鳳梨乾吃過嗎？　「自然果鋪」告訴您！

遭影射驗屍收很貴！高大成：有人要害我

綠島岸際死者　確認為小琉球失蹤潛客

更多熱門

相關新聞

標普維持香港信貸評級不變

標普維持香港信貸評級不變

國際信用評級機構標準普爾（Standard & Poor's）26日發布報告，維持對香港的長期信貸評級為「AA+」，短期信貸評級為「A1+」，評級展望也維持在「穩定」。

國際特赦組織：香港可能成為警察社會

國際特赦組織：香港可能成為警察社會

臉友誆投注可中頭彩1千1百萬　護理師遭騙百萬

臉友誆投注可中頭彩1千1百萬　護理師遭騙百萬

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

港版國安法影響大！日媒：若通過「將表態遺憾」

港版國安法影響大！日媒：若通過「將表態遺憾」

關鍵字：

新冠疫情香港境外生大學畢典

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

悍將熱褲妹「濕身了」！6人包圍狂射變祭品

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面