一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

▲國民黨團號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

立法院29日上午8時30分將召開朝野協商臨時會，處理監察院人事同意權案。國民黨團不滿總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，為此於28日下午率20多名立委攻佔立法院，不僅破壞議場大門門鎖、噴漆主席台還扔椅子。國民黨團表示要以最激烈的行動向蔡英文表達抗議，不過，破壞設備、要求吹冷氣也引發熱議。

▲國民黨立委用椅子擋住主席台門阻擋開會。（圖／國民黨團提供）

國民黨團28日下午破壞議場門口大鎖，多名立委闖入議場內，用椅子將出入口堵住，同時在主席台用綠漆噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，還砸玻璃。北市警方不敢大意，調集300警力到場支援立法院周遭，但遭國民黨立委要求後退。立委陳以信更打開窗戶，將椅子扔出窗外，試圖讓媒體從窗外爬進場內採訪。

▲國民黨立委在主席台以綠漆噴上「監委酬庸，拒絕背書」等字樣。（圖／洪孟楷提供）

國民黨團總召林為洲更提出3點要求，要求議場內開燈、開冷氣、不相干的人員全部撤場，只留下立法委員。不過，林為洲要求議場開冷氣，消息一出，馬上有網友做成梗圖嘲諷。

▲林為洲在鏡頭前要求開冷氣，引發熱議，還有網友做成梗圖。（圖／翻攝網路）

國民黨主席江啟臣晚間也到立法院議場聲援國民黨團。對於林為洲開冷氣一說被酸，江啟臣表示，看到有人刻意在網路帶風向，要批評國民黨團這次占領主席台的行動，「今天是抗爭，不是吹冷氣」，所有公物的破壞國民黨全部負責，不要試圖在網路帶風向。

▲國民黨立委高喊警察後退，呼籲警察開路讓媒體進入議場。（圖／記者楊蕓攝）

國民黨痛批，民進黨無視社會對這份不適任名單的質疑，意欲在立法院臨時會以多數暴力強行通過，民進黨政府野蠻、霸道的行徑，展露出民進黨執政的傲慢與無理，與選民託付的責任才是真正差距千里，這份是最綠、最爛、最酬庸的名單，國民黨要為人民擋下，強力監督才是負責任的在野黨。

▲立委陳以信將椅子扔出窗外。（圖／記者楊蕓攝）

這次突襲立法院議場的立委包括，陳以信、楊瓊瓔、林奕華、林為洲、江啟臣、曾銘宗、李貴敏、呂玉玲、 鄭正鈐、張育美、溫玉霞、葉毓蘭、萬美玲、林文瑞、鄭麗文、吳怡玎、 洪孟楷、賴士葆、徐志榮、廖婉汝、蔣萬安、陳雪生、陳超明、廖國棟、孔文吉、鄭天財、李德維等人。

▲國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

針對立法院設備被破壞，立法院秘書長林志嘉28日受訪表示，會錄影、蒐證，保存好，誰破壞誰就要負責，也有和國民黨團總召林為洲說最好不要這樣做，29日上午8時30分朝野協商也是林為洲要求的，立法院也應林為洲要求，才特別開朝野協商，因此，還是會照原計畫處理，希望林為洲冷靜，也和林為洲說如果有破壞設備就是要賠償。

▲對於國民黨團破壞設備，林志嘉表示，目前已蒐證、錄影。（圖／記者莊喬迪攝）

對於國民黨團的抗議行動，陳菊透過臉書表示，立法院國民黨團在審查還沒開始前，就以對她的不實指控為藉口，佔領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾，「以攻訐我為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見。國民黨應該適可而止，不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」

▲國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

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