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「德不配位，撤換陳菊」　蔣萬安：代表人民抗議、佔領議場

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記者柯沛辰／綜合報導

立法院29日將召開談話會，討論是否召開臨時會，但國民黨28日下午發起行動，由黨團總召林為洲、書記長蔣萬安號召20位立委占據議場。蔣萬安表示，民進黨長期以多數暴力通過各種法案、議案，這一次藍營代表人民抗議監委提名，「德不配位，撤換陳菊」。

蔣萬安表示，這次國民黨團到立法院來，是為了代表人民反對這一次監委名單，特別是陳菊擔任監察院長這一人事案，加上民進黨打算強行通過農田水利法、參審制等法案，這些都是社會反彈非常大的。

▲▼國民黨團號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

▲國民黨團號召近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

蔣萬安指出，陳菊過去主政高雄市政府，現在仍有相當多的案子在監察院接受調查，結果民進黨現在口口聲聲說要廢除監察院，卻把名單提好提滿，尤其是這麼有爭議性的人擔任監察院長，所以國民黨今天來到議場，堅決反對酬庸貪腐的人事案。

蔣萬安說，農田水利法相當重大，參審制也攸關司法制度變革，竟只透過臨時會處理，「我們無法接受民進黨用多數的暴力，強行通過這麼重要的法案，以及極具爭議的人事案，所以我們今天採取非常極端的手段，代表人民堅決反對，德不配位、撤換陳菊，希望更多民眾站在我們這一方。」

蔣萬安強調，國民黨之所以採取這種方式杯葛，是因為民進黨掌握過半席次，不願意聽取民眾及少數黨的聲音，長期以多數暴力強行通過法案、議案及人事案，「國民黨團的訴求是拒絕酬庸、撤換陳菊，希望讓監察院在憲法修正前，仍然維持整飭官箴，保障人民司法權利的機構！」

▲▼國民黨攻佔立院，羅智強、王鴻薇。（圖／記者游宗樺攝）

▲國民黨攻佔立院，大批支持者到場外支持。（圖／記者游宗樺攝）

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